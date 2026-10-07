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Sarıyer'de esnaf, boğazına yemek kaçan müşteriyi ve yola koşan çocuğu kurtardı

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Sarıyer'de esnaf, boğazına yemek kaçan müşteriyi ve yola koşan çocuğu kurtardı
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Sarıyer'de esnaf İbrahim Güzel, işletmesinde boğazına yemek kaçan müşteriye heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. Güzel, annesiyle su almaya gelen çocuğun yola koştuğunu fark edince peşinden gidip son anda yakalayarak muhtemel kazayı önledi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde esnaf İbrahim Güzel, iki ayrı olayda gösterdiği hızlı refleksle takdir topladı. İşletmesinde boğazına yemek kaçan müşteriye heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtaran Güzel, bir başka olayda ise yola koşan çocuğu son anda yakalayarak muhtemel kazayı önledi.

Sarıyer ilçesi Bahçeköy caddesinde hayatlara dokunan İbrahim Güzel (41) adlı esnaf takdir topladı. İşletmesinde yemek yiyen bir vatandaş boğazına lokma kaçması sebebiyle ayağa kalktı. Müşterinin eliyle göğsüne vurup yardım istediği o anlara tanık olan işletme sahibi harekete geçip heimlich manevrasıyla vatandaşın hayatını kurtardı.

Çocuğu son anda kurtardı

Aynı esnaf bir diğer olayda ise annesiyle birlikte işletmeye su almaya gelen çocuğun aniden dükkandan koşarak ayrıldığını fark edince peşinden koştu. İşletme sahibi yola çıkan çocuğu tutarak son anda kurtardı. Esnafın iki ayrı olayda gösterdiği hızlı refleks ve soğukkanlılık işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir baktım yola doğru koşmaya başladı, o esnada ben de haliyle gerekeni yaptım"

İşletme sahibi İbrahim Güzel, aniden yola doğru koşan çocuğu kurtardığı anları anlattı. Güzel, "Çocuk ailesiyle sabah erken saatlerde hastaneye geliyorlar. Anne, baba yorgun ve o çocuğun da bir tane ufak kardeşi var. Şimdi geldiler yemeklerini yediler. O esnada dışarı çıkıp tekrar su almak için geri geldi annesiyle birlikte. Çocuğun elinde meyve suyu vardı. Meyve suyunu içti bitirdi. Meyve suyunu yola attığını gördüm, fark ettim. Dedim bu çocuk herhalde bunun peşine tekrardan koşar. Ondan sonra içeriden onu takip ediyordum zaten. Bir baktım yola doğru koşmaya başladı. O esnada ben de haliyle gerekeni yaptım. Koşmasaydık gerçekten üzücü olaylarla karşılaşırdık. Ben şöyle söylüyorum kendime, 'Ya ben yakalayamasaydım, o çocuğu tutamasaydım'. Bir de benim gözümün önünde birebir şahitlik olduğu için yani çok üzülürdük" diye konuştu.

"Göğsüne vurarak içeri geliyor. Çok şükür o anda erken bir şekilde fark ettik ve heimlich manevramızı yaptık"

Heimlich manevrasıyla vatandaşı kurtardığı anları anlatan Güzel, "Ya yaşlı amcamız zaten bir telaşla geldi. Doktora geç kaldığını söyledi. Yemeğini de hızlı hızlı yerken boğazında kalıyor. İşte göğsüne vurarak içeri geliyor. Çok şükür o anda erken bir şekilde fark ettik ve heimlich manevramızı yaptık. Amca sonrasında bize çok teşekkür etti. Yani biz de mutlu olduk, o da mutlu oldu. Yani dualarla gitti buradan. Sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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