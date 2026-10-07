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Zelenskiy Rusya'nın 70 füze ve İHA saldırısında en az 11 kişinin öldüğünü bildirdi

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Zelenskiy Rusya'nın 70 füze ve İHA saldırısında en az 11 kişinin öldüğünü bildirdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 70 füze ve çok sayıda İHA ile düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin öldüğünü açıkladı. Çernihiv bölgesindeki Pryluky'de bir konut binasına düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, aralarında beş çocuğun bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin'e doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandığı açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna genelini 70 füze ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını belirterek, saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy açıklamasında, "Bugün, Putin'e doğum günü "hediyesi" olarak Rus ordusu, Çernihiv bölgesindeki Pryluky'de bir konut binasını vurdu. Bu, sıradan bir beş katlı apartman binasıydı. Trajik bir şekilde, şu ana kadar 5 kişinin öldüğü, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Hala enkaz altında insanların bulunma ihtimali var. İlk müdahale ekipleri olay yerinde durmaksızın çalışıyor ve her bir kişiyi bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

"Rusya'nın balistik füzeleri hala en büyük tehdit olmaya devam ediyor"

Rusya'nın füze saldırılarının Dnipro şehrinde beş apartman binasına ve Kremenchuk şehrinde ise dört yüksek katlı binaya zarar verdiğini bildiren Zelenskiy, "Trajik bir şekilde, iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Zaporijya'da bir yüksek katlı bina drone saldırısında hasar gördü. Kyiv'de Ruslar iki kişiyi öldürdü. Oleksandriya'da da iki kişi daha öldürüldü Hayatını kaybedenlerin tüm ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Genel olarak, dün gece Kyiv ve 12 bölgedeki altyapı saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

Saldırıların ana hedefinden birinin enerji altyapısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar ağır ve gözdağı verici bir saldırı düzenlemek istedi. Bu, en alçakça saldırılardan biriydi: Çoğu balistik füze olmak üzere toplam 70 füze, ayrıca "Şahed"ler kullanıldı. Ne yazık ki bunların yalnızca bir kısmı düşürülebildi. Rusya'nın balistik füzeleri hala en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Hava savunma sistemlerine yönelik paketler ise şu anda bizim için hayati bir ihtiyaç. Bu nedenle her gün, burada Ukrayna semalarında insanların hayatlarını gerçekten koruyabilecek ve koruması gereken Patriot sistemleri için füzeler arıyoruz. Bize yardım eden herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

"Rusya'da 2 petrol tesisi ve bir eğitim sahası vuruldu"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı ayrı bir açıklama ise Rusya'nın saldırılarına misilleme yapıldığını bildirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın halkımıza yönelik tüm Rus saldırılarına verdiği haklı karşılıklar. Savaşçılarımız son 24 saat içinde Rusya'nın bu acımasız savaşı finanse etmesine ve yürütmesine yardımcı olan 4 hedefi vurdu; Perm, Samara ve Astrahan bölgelerindeki 2 petrol tesisi ve bir eğitim sahası. Karadeniz'de de bir karşılık verildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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