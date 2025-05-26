Sarıkaya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sarıkaya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı olayda yaralı hastaneye sevk edildi.

Sarıkaya'da iki araç çarpıştı: 1 kişi yaralandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre B.G. idaresindeki 71 EH 330 plakalı Opel marka otomobil, Sarıkaya Sanayi Sitesine seyir halindeyken aniden önüne çıkan Y.P. idaresindeki 66 LB 521 plakalı araçla çarpıştı. Kazada B.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans, yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGÜR ARSLAN - Yerel
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı

20 ülke İsrail'in Gazze ablukasına karşı toplandı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
İlk şampiyonluğa damga vurmuştu! Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

Kupa töreninde tanıdık isim! Bu kez Ali Koç'la poz verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.