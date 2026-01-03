Sarıkamış'ta şehitler anısına kardan heykeller açıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 111. Yıldönümü vesilesiyle yapılan anma etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen Mehmetçikleri temsilen Sarıkamış Kayak Merkezi 'nde yapılan anıtın açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Miletvekili Kamil Aydın, kurum müdürleri ve yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı. Heykellerin yapımı için yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düştüğü alanda, 7 heykeltıraş tarafından 7 gün süren çalışmayla tamamlanan heykelin üzerindeki Türk bayrağı protokol üyelerince kaldırılarak karanfiller bırakıldı.

Törenin ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, kardan heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Türk Hava Kurumu ekiplerinin paramotor gösterisi ve açılan Türk bayrağıyla sona erdi. - KARS