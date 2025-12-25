Sarıkamış şehitlerini dağcılar 3 bin rakımda andı

Sarıkamış şehitleri, şehadetlerinin 111'nci yıl dönümünde 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları'nın zirvesinde eksi 17 derece soğukta anıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliği ev sahipliğinde geleneksel Allahuekber Dağı Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı kar ve tipi altında gerçekleştirildi. Zorlu tırmanışla, şanlı ecdada duyulan vefa örneği bir kez daha gösterilmiş oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 40 dağcı soğuk ve tipiye aldırış etmeden 3 bin 180 rakımdaki zirveye çıkarak Türk Bayrağı açtı, şehitler için dua etti. Dağcılar ayrıca hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü bölgede geceyi çadırlarda geçirdi. - KARS