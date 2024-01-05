Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı

Sarıkamış Şehitlerini 109. yıl anma etkinlikleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri, Kars Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü marifetiyle şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İstanbul Bağcılar Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Programın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, yaptı.

Bakan Yardımcısı Madak, "Bugün burada tarihimizin en hüzünlü sayfalarından birisi olan Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. 109 yıl önce kanlarıyla, canlarıyla bu topraklı bizlere vatan yapan şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandıran aziz milletimizi ebediyete bağlayan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Sarıkamış aziz milletimizin fedakarlığının, cesaretinin inancının ve vatan sevgisinin de destanıdır" dedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Milletimizin istiklali, istikbali şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta, Güneydoğu Anadolu bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de tüm Türkiye'de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı, bu aziz vatan uğrunda gösterilen fedakarlığı öğretmeliyiz.

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerimizden aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda akan kanların hesabının sorulduğu ve bundan böylede mutlak suretle sorulacağından eminiz. Al rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı Şanlı Bayrağımız, Allah'ın inayet ve yardımıyla sonsuza dek dalgalanmaya devam edecektir" diye konuştu.

Son olarak söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Sarıkamış Harekatı, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 günü başlayıp, 05 Ocak 1915 gününe kadar süren ve hüzünle sona eren, cihan harbinin önemli dönüm noktalarından biridir. Sarıkamış, Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olmuş, ordumuz, çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmanla hem salgın hastalıklarla hem de soğuk kış şartlarına karşı kahramanca savaşmıştır. Şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete yol alan Mehmetçiklerimizin bu destanı, bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Sarıkamış, Aziz Milletimizin bu mukaddes vatanı müdafaa etmek için bir hilal uğruna her türlü zorluğu göze alabileceğinin ispatıdır. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklarda bugün özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, burada huzurlu bir şekilde bir araya gelebiliyorsak, mukaddesatımız koruma altındaysa, ezanlar semada yankılanıyorsa, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, şüphesiz ki bunu; bedelini canıyla, kanıyla ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların uğrunda canını verdiği bu topraklar, Aziz Şehitlerimizin akıttığı kanla vatan olmuştur. Hiçbir feragat, hiçbir vazgeçiş, insanın canı kadar kıymetli olamaz. Ancak; vatan, millet, bayrak, can kadar, canan kadar sevilirse insan kendinden vazgeçebilir, canını feda edebilir" şeklinde konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri ile gazi, şehit ve şehit aileleri birlikte yemek yedi. Yenilen yemeğin ardından edilen dua ile program son buldu. - KARS