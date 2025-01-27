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Sarıkamış Kayak Merkezi, Kayak Tutkunlarını Ağırlamaya Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi, Kayak Tutkunlarını Ağırlamaya Devam Ediyor
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Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Sarıkamış, kristal kar yapısı ve yüksek otel doluluk oranıyla kayak severlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 80 santim kar kalınlığı ile kayak pistleri, doğayla iç içe geçirecek alternatif aktivitelerle misafirlerini bekliyor.

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Sarıkamış, kar kalitesi ve doğal güzellikleriyle kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Kristal kar yapısı ve modern tesisleriyle bilinen Sarıkamış, her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yaklaşık 80 santim karın bulunduğu kayak pistleri, eşsiz bir kayak deneyimi sunuyor. Sarıkamış Kayak Merkezi, farklı zorluk derecelerine sahip pistleri ve gelişmiş telesiyej sistemleriyle hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap ediyor.

"Kar kalitesi çok iyi"

Sarıkamış'ta kaymanın çok güzel olduğunu ifade eden Buket Tuzcu, "İstanbul'dan geldik Sarıkamış'a gerçekten o kadar güzel ki hem karı, hem insanları. Kar kalitesi gerçekten çok iyi, bugün biraz yoğunluk var. Ama çok eğlenceli geçiyor" dedi.

"Otellerimiz yüzde 100 dolu"

Otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğunu belirten Habitat Otel Genel Müdürü Halil İbrahim Cihangir, "Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistlerimiz dolu, herhangi bir sorunumuz yok. Otellerimiz dolu, bütün aktiviteler yapılmaktadır. Kar kalitemiz çok yüksek, bütün misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Sarıkamış, sadece kayak yapmak isteyenler için değil, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için de cazip bir alternatif sunuyor. Çam ormanlarının çevrelediği bölge, yürüyüş parkurları ve eşsiz manzarasıyla misafirlerini mest ediyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 80 santimi geçti. 9 pisti ve son teknoloji telesiyejleriyle Sarıkamış Kayak Merkezi kayak tutkunlarıyla dolup taşıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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