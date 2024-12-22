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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı Mesajı
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sarıkamış Harekatı'nın 110.yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sarıkamış Harekatı'nın 110.yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Sarıkamış Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında vatanın bölünmez bütünlüğüne, şehitlerin vatan uğruna şehadete yürüdüğünü ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "1914 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki kara çarpışmaları kapsamında gerçekleştirilen Sarıkamış harekatında, tam 110 yıl önce bugün Kars'ı Ruslardan geri almak için savaşa katılan askerlerimizden 60 bini Allahuekber Dağlarında vatan uğruna donarak şehit düştüler. Sarıkamış harekatı kahraman Mehmetçiklerimizin ölümsüz destanıdır. Sarıkamış harekatında, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna düşmanın yanı sıra zorlu iklim ve arazi koşullarıyla da mücadele eden Mehmetçik, bu amansız mücadelenin sonunda çok büyük kayıplar verdi. Her türlü şartta ve koşulda, hiçbir mazeretin ardına sığınmayan Mehmetçik, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmişti. Sarıkamış, düşmana karşı direnen Türk milletinin cesaretinin ve vatan sevdasının bir sembolü olmuştur. Sarıkamış, aynı zamanda vatan için ölümün her türlüsünü göze almanın en önemli göstergesi olarak Türk tarihinin altın sayfalarında yer almıştır.

"Bu millet gök kubbe var oldukça var olacaktır. Bu varlığın en büyük teminatı Türk askeridir, Mehmetçiktir" diyen Başkan Tanfer daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü, "Allahuekber dağlarında soğukta, zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimizin, Sarıkamış harekatı bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızdaki 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' dizelerinde dile getirdiği gibi bizim için her şeyden değerli olan bu vatan topraklarımız adeta şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. O yüzden şanlı tarihimizle, şehitlerimizle, gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Sarıkamış'tan aldığımız güçle birlikte, büyük Kumandan Enver Paşa'mız başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşarak ve bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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