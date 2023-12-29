Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali Toprağa Verildi

Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali toprağa verildi

KARS - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin toprağa verildi.

Sarıkamış'ta 8 Aralık 2023 günü kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve ambulans uçakla sevk edildiği Ankara'da vefat eden 61 yaşındaki Hayali için Sarıkamış Belediyesi önünde tören düzenlendi. Kazım Karabekir Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hayali, Sarıkamış Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Sarıkamış 9.Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ünsal Bilir, bazı il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış'ta 8 Aralık'ta kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen 61 yaşındaki Hayali, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Aralık'ta vefat etmişti. MHP'den aday gösterildiği 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Harun Hayali, 3 çocuk babasıydı.