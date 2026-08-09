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Sarıgöl'de kışlık salça mesaisi başladı

Sarıgöl'de kışlık salça mesaisi başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımları, kış aylarında kullanmak üzere geleneksel yöntemlerle salça hazırlamaya başladı. Domates ve biberler güneş altında özenle işlenirken, kadınlar imece usulü yardımlaşarak salçalarını yaklaşık 10 günde tamamlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kış aylarında sofralarda kullanılmak üzere domates ve biberlerden salça hazırlama dönemi başladı.

Sarıgöl'de ev hanımları, yaz mevsiminin sıcak günlerini değerlendirerek kışlık salçalarını hazırlamaya başladı. Çarşıdan alınan salçalık domates ve biberler, komşuların da yardımıyla evlerde özenle işleniyor. Salça yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Sarıgöllü ev hanımı Selda Taşçı, her yıl salçasını evde kendisinin hazırladığını söyledi. Taşçı, "Her yıl salçamızı evde kendimiz hazırlıyoruz. Domateslerimizi bol suyla güzelce yıkadıktan sonra doğruyoruz. Üzerine yeterli miktarda tuz ekleyip bidonlara koyuyoruz. Güneşin altında kendiliğinden erimeye bırakıyoruz. Her gün mutlaka karıştırıyoruz. Domatesler eridikten sonra süzgeçten geçirip geniş tepsilere döküyoruz. Güneş altında suyunu çekene kadar bekletiyoruz. Bu süreçte karıştırmaya devam ediyoruz. Suyunu tamamen çektikten sonra salçamızı kavanozlara doldurup gölge bir yerde muhafaza ediyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle salçamız yaklaşık 10 günde hazır oluyor" dedi.

Sarıgöl ilçe merkezi ve çevresindeki mahallelerde salça yapımı, kadınların imece usulü yardımlaşmasıyla sürdürülüyor. Yaz aylarında hazırlanan ev yapımı salçalar, kış boyunca yemeklerde kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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