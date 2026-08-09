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Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada

Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada
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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklet, iki şüpheli tarafından saniyeler içinde çalınıp kaçırıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı; motosikletin piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu belirtildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Avcılar Cihangir Mahallesi Ayık Sokak'ta dün sabah 04.00 sıralarında 34 HKM 655 plakalı motosiklet, 2 şüpheli tarafından saniyeler içinde çalıştırılarak çalındı.
  • Çalınan motosikletin piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu öğrenildi.
  • Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı; motosiklet sahibi kayıtları polise vererek şikayetçi oldu ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da park halindeki motosikletin yanına gelen 2 şüpheli önce çevreyi kontrol etti ardından sokaktan ayrıldı. Aracın yanına bir süre sonra yeniden gelen 2 şüpheliden biri bu kez motosikleti saniyeler içinde çalıştırdı. Şüpheliler çaldıkları motosikletle sokaktan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SOKAKTA TUR ATIP ÇEVREYİ KONTROL ETTİLER

Olay Cihangir Mahallesi Ayık Sokak'ta dün sabah saatlerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park edilen 34 HKM 655 plakalı motosikletin yanına başka bir motosikletle gelen 2 şüpheli bir süre burada bekledi. Çevreyi kontrol eden şüpheliler sokakta tur attıktan sonra motosikletin yanına yeniden geldi. 

MOTOSİKLETİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDILAR

Şüphelilerden biri park edilen motosikletin yanına giderek aracı saniyeler içinde çalıştırdı. Ardından da 2 şüpheli motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu öğrenilen motosikletini yerinde bulamayan sahibi ise güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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