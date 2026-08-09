Fırat'ta piknik faciası: 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 6 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu. Diyarbakır'dan ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'ne ailesiyle piknik için gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocuğu kurtarmak için suya atlayan Derya Uluger (33) de görüş alanından çıktı.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetler, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA