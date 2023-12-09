Sarıbal, Elazığ'da Şeker Fabrikası Önünde Bekleyen Çiftçilerle: "Çiftçi Şeker Pancarını İstediği Miktarda, İstediği Anda Teslim Edemiyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şeker pancarını satmak için günlerdir Elâzığ Şeker Fabrikası’nın önünde bekleyen çiftçilerle bir araya geldi. Sarıbal, “Çiftçi şeker pancarını istediği miktarda, istediği anda teslim edemiyor. Halen tarlalarda şeker pancarı var. Buradaki kuyruktan da gördüğünüz gibi ne yazık ki fabrika ya yeterli planlama yapamadığı için ya da gerçekten bilinçli bir şekilde çiftçi adeta zorla muhatap edilmektedir. Artık tarlalar yağmur altında kaldığı için makinayla hasat da yok. 200 lira olan işçilik bugün 500 liraya çıkmış durumda. Oysa Türkiye 2022-2023 yıllarında ciddi anlamda şeker ithalatçısı oldu, ciddi anlamda. Oysa bu ülkenin topraklarında ciddi anlamda şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi ve bu mümkün daha da fazlası yapılabilir” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şeker pancarını satmak için günlerdir Elazığ Şeker Fabrikası'nın önünde bekleyen çiftçilerle bir araya geldi. Sarıbal, "Çiftçi şeker pancarını istediği miktarda, istediği anda teslim edemiyor. Halen tarlalarda şeker pancarı var. Buradaki kuyruktan da gördüğünüz gibi ne yazık ki fabrika ya yeterli planlama yapamadığı için ya da gerçekten bilinçli bir şekilde çiftçi adeta zorla muhatap edilmektedir. Artık tarlalar yağmur altında kaldığı için makinayla hasat da yok. 200 lira olan işçilik bugün 500 liraya çıkmış durumda. Oysa Türkiye 2022-2023 yıllarında ciddi anlamda şeker ithalatçısı oldu, ciddi anlamda. Oysa bu ülkenin topraklarında ciddi anlamda şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi ve bu mümkün daha da fazlası yapılabilir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal, Parti Meclisi üyesi Berker Esen ile birlikte; Elazığ Şeker Fabrikası önünde, günlerdir ürünlerini teslim etmek için bekleyen çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçi Ruhi Ayerdem, "Almıyorlar. Üç gündür burada bekliyorum, ürünü teslim edemiyorum. Tarlaya giremiyoruz, üç gündür burada bekliyorum. Böyle bir sistem olmaz. Ödemesini de en son çiftçi getirdikten sonra yatıracak. Makine bozuldu, bekle" dedi.

Şeker pancarı üreticisi Mehmet Ali Aslan, maliyetlerin geçen yıla oranla yüksek olduğunu dile getirerek banka ve kooperatiflerden kredi çekme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. "Çiftçi banka ve kooperatiflere değil piyasaya borçlu" diyen Aslan, şunları söyledi:

"Eğer yağmur falan olmazsa ürünlerimizin çoğunu verebiliyoruz ama çamurda kalırsak ürünlerimizi veremiyoruz. Bizlerden alış fiyatları ucuz bin 700 lira artı polar düşerse 1300-1400'e kadar düşebiliyor. Taban 16 polar bin 700 lira kotayı doldurursa bin 800 lira civarında prim var. Bizim ovada 12,13,14 polar geliyor bu nedenle düşüyor. Bu nedenle bizim fiyatlar 1350-1450 civarı oluyor. Bizler aynı zamanda posalarımızın kullanabildiğimiz kadarını alıp ihtiyaç fazlasını satıyoruz. Fabrikada bin 200 lira ama dışarıda daha uygun. Maliyetler nedeniyle bu yıl perişan olduk. Geçen sene bin 400 liraydı taban fiyat bu sene bin 700 lira, geçen sene bir işçi parası 200 liraydı bu sene 400 lira. Geçen seneye göre 300 lira fazlalaşmış o da bu maliyeti çıkartıyor ortaya. Bu saatten sonra makina işlemez çamur olduğu için işçi lazım. Bu nedenle de maliyet çok artıyor yüzde 100 artıyor. Bu nedenle de iki katına çıkıyor. Ödemelerimizi son ürün geldikten sonra alıyoruz ama aydan aya avans ödemelerimiz yapılıyor. Tohumu, gübreyi onlar veriyor. Bankaya şu anda bir borcumuz yok ama piyasaya var. Çünkü bankalar ÇKS, teminat vb. şeyler istediği için şahıslara borçlanıyoruz."

SARIBAL'DAN ÜRETİCİYE: "SAKIN ÜRETİMDEN VAZGEÇMEYİN"

Ürününü teslim eden bir çiftçi ile konuşan Sarıbal, "Çok şey var. Bin 750 liraya ürünlerini verecekler. Onu dahi veremiyorlar. Posası bin 200 lira bu ürünün. Ama çiftçi kendi ürününün posasını daha ucuza satıyor. Kendi pancarını da satıyor bin 750 lira. Onu da getirip teslim edemiyor. Kaldı ki bu ürünleri 19-20 lira mazot fiyatına göre ürettiniz. Şimdi mazot 38 lira. Gübre üre yüzde 55 arttı. Diğer ortalama gübre yüzde 40 arttı. Ama fiyatı hala sabit. Gerçeğimiz bu. Televizyonlardaki güzellemeler ile çiftçinin gerçeği farklı. Artık bu insanlarımızın sesini duymak lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın gıda ihtiyacı buradan karşılamıyor. Şeker pancarı yoksa şeker yok. Son iki yıldır Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük şeker ithalatını yaptı" dedi.

Sarıbal daha sonra üreticiye seslenerek, "Emeklerinize sağlık. Sakın üretimden vazgeçmeyin" dedi.

MİLLETVEKİLİ SARIBAL: "GERÇEKTEN BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE ÇİFTÇİ ADETA ZORLA MUHATAP EDİLMEKTEDİR."

Sarıbal, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Elazığ Şeker Fabrikasının önündeyiz. Bugün aralık ayının hemen hemen ortasına doğru hareket ediyoruz ve Şeker Fabrikasının önünde şeker pancarı taşıyan römorklar sıralı bir şekilde duruyorlar. Şeker pancarı dünyanın şeker ihtiyacını karşılamakta. Bugün burada İl Başkanımız Onur Bey, Parti Meclisi üyemiz Berker Bey ve yönetim kurulu üyelerimiz ile beraber buradayız. Neden buradayız? Çünkü çiftçi şeker pancarını istediği miktarda, istediği anda teslim edemiyor. Halen tarlalarda şeker pancarı var. Buradaki kuyruktan da gördüğünüz gibi ne yazık ki fabrika ya yeterli planlama yapamadığı için ya da gerçekten bilinçli bir şekilde çiftçi adeta zorla muhatap edilmektedir. ve duyduğumuz çok acı şey şu: 'Bizim burada çürüyeceğine sizin tarlanızda çürüsün.' Yani bugün bu saatte Aralık'ın 7'sinde, 8'inde tarladaki pancar elbette kalite olarak da verim olarak da zayıflıyor. Kime yazıyor bu? Çiftçiye. Artık tarlalar yağmur altında kaldığı için makinayla hasat da yok. 200 lira olan işçilik bugün 500 liraya çıkmış durumda. Oysa Türkiye 2022-2023 yıllarında ciddi anlamda şeker ithalatçısı oldu, ciddi anlamda. Oysa bu ülkenin topraklarında ciddi anlamda şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi ve bu mümkün daha da fazlası yapılabilir.

"MAZOTA YÜZDE 100, GÜBREYE YÜZDE 50, İŞÇİLİĞE YÜZDE 150 ZAM GELMİŞ"

Bugün buradan çiftçinin yaşadığı sorunu en yüksek sesle söylemek istiyoruz. Çiftçinin pancarını en seri şekilde alın. Sadece bu yetmez. Mazota yüzde 100, gübreye yüzde 50, işçiliğe yüzde 150 zam gelmiş. Bin 750 liraya alınan şeker pancarı 16 polara göre yani içindeki şeker miktarına göre alınmakta. Eğer 14 polar, 13 polar, 12 polar çıkarsa bu rakam daha da düşecek. O yüzden bin 750 liranın hemen, acilen 2 bin liranın üzerine çıkarılması lazım. Yoksa gelecek yıl şeker pancarı üreticisi ya üretimden vazgeçecek ya zarar etmeye devam edecek.

"ÇİFTÇİLERİMİZ KAR KIŞ DEMEDEN, ÜRETTİĞİ ÜRÜNLE REZİL OLMUŞ DURUMDA"

Biraz önce sorduğumuz çiftçiler ne yazık ki ÇKS vb. sorunlardan dolayı Tarım Kredi ve Ziraat Bankasından da kredi alamıyorlar. Yani bir borç sorunları var. En acısı bu borç kamu bankasına ya da Tarım Kredi'ye değil dışardan kişilere, şahıslara. Dolayısıyla çiftçi ciddi bir sorun yaşamakta.

Elazığ'ın çiftçisi kar demeden kış demeden sıcak demeden ürettiği ürünle şimdi rezil olmuş durumda. Bu kapalı havada, yağmurun altında, fabrikanın önünde onlarca römork sıra beklemektedir. Derhal fiyatlar yenilensin. Fiyat bin 750 liradan 2 bin liranın üzerine çıkarılsın, prim arttırılsın, çiftçinin ürünü en seri ve en hızlı şekilde alınsın. Bu fabrika en verimli bir şekilde çalışılacak bir hale getirilsin. Yani çiftçi zorda ama Türkiye şeker ithalatçısı. Bir an önce bu sorunlar çözülsün. Çiftçinin maliyetleri arttı, rakam arttırılsın ve böylece yeniden şeker pancarı üretecek bir çiftçi yeniden üretmeye devam etsin. Ülkenin de şeker ihtiyacı yabancı ülkelere teslim edilmesin."