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Şanlıurfa'da Engelliler Günü etkinliğinde özel gereksinimli çocuklar halay çekti

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Şanlıurfa'da düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde, Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel gereksinimli çocuklar folklor ekibine taş çıkarttı. Çocuklar şarkı söyledi, jimnastik gösterisi yaptı ve halay çekti. Etkinliğe İstanbul'dan gelen Necati Demirkol da katıldı.

Şanlıurfa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle gerçekleştirileni etkinlikte halay çeken özel gereksinimli çocuklar, folklor ekibine taş çıkarttı.

TJK eski Genel Sekreteri ve Galatasaray Yöneticisi İş Adamı Necati Demirkol'un anneannesi adına yaptırdığı Emine Demirkol Özel Eğitim Uygulama Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İstanbul'dan gelen Necati Demirkol ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, merhumenin oğlu ŞUTSO Onursal Başkanı İsmail Demirkol ile torunu Eczacı Fevzi Demirkol, çok sayıda eğitimci ile özel gereksinimli öğrencilerin aileleri katıldı.

Folklor ekibine taş çıkarttılar

Programda özel gereksinimli çocuklar, birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Şarkı söyleyen çocuklar, daha sonra jimnastik gösterisi yaptı. Zeybek oynayan çocuklar, daha sonra ise halay çekti. Halay çeken grubun performansı folklor ekiplerine taş çıkarttı. Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Necati Demirkol'a bir plaket takdim etti. Demirkol, program sonunda çocuklara kışlık montlar hediye etti. Montlarını giyen çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

Bu çalışmanın büyük bir sabır ve mücadele gerektirdiğini söyleyen Demirkol, "Dünya engelliler günü münasebetiyle okul müdürümüzün etkinliğine katıldık. Sevgimizi, neşemizi evlatlarımızla, engelli kardeşlerimizle paylaştık. Güzel bir çalışma olmuş. Öğretmenleri, rehberlik hocaları çocuklara pozitif etki edecek folklordur, müziktir, gerekli çalışmaları yapmışlar. Yılda bir gün değil de her gün bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Hem sosyal hem de ekonomik zorluklarla yapılan bu çalışmaları, ailelerin dayanışmasını, gösterdikleri sabrı, ben sevgi ve saygının dışında da çok takdir ediyorum. Emine Demirkol çok kıymetli, imanlı, inançlı, yardımsever bir büyüğümüzdü. Onun adına yakışır bir şekilde yapıyorlar. Biz de burada beraber olduk. Bundan dolayı çok gururluyuz. İşin maddi boyutunun çok ehemmiyeti yok. Onları desteklediğimizi, saydığımızı gösteriyorum. Ben hem aileleri, öğretmenleri hem de eğitimcileri takdir ediyorum çünkü zor bir mücadele, büyük bir sabır gerektiren bir mücadele. Yani bir film izlerken bile bazı şeylere dayanamıyorsunuz, gerçek hayatta zor bir mücadele. Onun için çok çok takdir ediyorum. Şansları, bahtları, yolları açık olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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