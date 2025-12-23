SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yıldırım ve Rektör Prof. Dr. Dağlı'dan 104'üncü yıl mesajı

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yıldırım ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

"Gaziantepliler, kahramanlık destanıyla dünyaya örnek olmuştur"

Anadolu Sağlık İşletmeleri (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazianteplilerin bağımsızlık mücadelesinin Türk Milleti'ne ilham verirken, dünyaya da örnek olduğunu söyledi. SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. "Vatan toprağını savunurken her türlü yokluğa karşı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olup kenetlenen Gaziantepliler, 6 bin 317 şehit vermiş ama şehirlerini düşmana bırakmamıştır" diyen Dr. Yıldırım, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gazi şehrimizin kahramanca mücadelesini 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar' sözleriyle ifade etmiştir. Gaziantep'in bağımsızlığa kavuşmasının 104'üncü yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

"25 aralık bağımsızlık ateşinin yandığı gündür"

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "25 Aralık 1921, bağımsızlık ateşinin yandığı gündür" dedi. Gazianteplilerin 25 Aralık 1921'de kazandığı destansı zaferin, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, "Gaziantep halkının gösterdiği birlik, cesaret ve vatan sevgisi, dünya tarihinde eşine az rastlanan bir direniş örneğidir" ifadelerini kullandı.

Dağlı, "Şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı bu kahramanlık öyküsü, bizlere hem ilham vermekte hem de sorumluluk yüklemektedir. SANKO Üniversitesi olarak, geçmişten aldığımız güç ve inançla bu kahramanlık mirasını yaşatmak ve genç nesillere doğru şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Antep Savunmasının kahramanları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Gaziantep'in Kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP