Samsun yerel haberi... Samsun Belediye Meclis Üyesi Tekcan: "Emek Parkı, Yaşayanların Nefes Alacağı Bir Yeşil Alanımızken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bu Alana Bir Kütle...

Samsun yerel haberi... Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grubu Başkan Vekili Atila Tekcan, “Emek Parkı’mız, daha önceki belediye başkanımız tarafından hizmete açılmış; kentin, yaşayanların nefes alacağı bir yeşil alanımız iken, Samsun Büyükşehir Belediyesi bu alana bir kütle yaparak bu parkımızı, yeşil alanımızı maalesef yaşayanlarımızın elinden almış bulunmaktadır” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grubu Başkan Vekili Atila Tekcan, "Emek Parkı'mız, daha önceki belediye başkanımız tarafından hizmete açılmış; kentin, yaşayanların nefes alacağı bir yeşil alanımız iken, Samsun Büyükşehir Belediyesi bu alana bir kütle yaparak bu parkımızı, yeşil alanımızı maalesef yaşayanlarımızın elinden almış bulunmaktadır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grubu Başkanvekili Atila Tekcan; Atakum'da daha önce CHP'li Belediye Başkanı Metin Burma döneminde yapılan Emek Parkı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara tepki gösterdi. Tekcan, şunları söyledi:

"Emek Parkı'mız, daha önceki belediye başkanımız tarafından hizmete açılmış; kentin, yaşayanların nefes alacağı bir yeşil alanımız iken, Samsun Büyükşehir Belediyesi bu alana bir kütle yaparak bu parkımızı, yeşil alanımızı maalesef yaşayanlarımızın elinden almış bulunmaktadır. Gayesi 2022 yılında ilimizde düzenlenecek olan, Teknofest Organizasyonu için bir yapılaşma bahanesiyle burası alındı.

"TEKNOFEST FESTİVALİ BAHANE, AMAÇ EMEK PARKI İMARA AÇMAK"

Plan açıklama raporunda yazılan şu; 'Emek Park alanının doğu yönündeki 3133 metrekarelik belediye hizmet alanı olarak düzenlenmiştir. Böylece söz konusu alanda tesis edilecek yapı içerisinde Teknofest Festivali etkinliklerinin gerçekleşmesi yapılacaktır' denilmektedir. Meclis gündemimiz bu. İmar değişikliğinin gayesi bu. Yani 30 Ağustos ile 4-5 Eylül arasında gerçekleşen, Teknofest Festivali için burada etkinlikler yapılması planlanmış idi. O gaye ile bu parkımız bu yeşil alanımız, imara açıldı. Meclis gündemine geldiği zaman, biz bunun Teknofest'e yetişmeyeceğini, yetişse dahi burada herhangi bir etkinlik organizasyon yapılamayacağını söyledik. Meclis tutanaklarında yerel ve ulusal basında bu haberlerimiz mevcut. Aynı dediğimiz olay gerçekleşti. Bir hafta içerisinde Teknofest süresi boyunca burada ne bir etkinlik yapıldı ne bir yetkili gelip burayı inceledi, herhangi bir şey yapılmadı.

"EMEK PARKI KAYBEDEN ATAKUMLULAR VE SAMSUNLULAR OLDU"

Yani bizim çekincelerimiz vücut buldu, yerine geldi. Ne oldu ise oldu, bizim güzelim Emek Parkımız maalesef yapılaşmaya açılarak, kentine elinden alındı. Burada kaybeden yine Atakum oldu. Burada kaybeden yine Samsun oldu. Burada kaybeden bizim burada nefes alacak yaşlımız, engellimiz, çoluğumuz çocuğumuzun yaşam haklarının ellerinden alınması oldu. Bir an önce tabii bu konuyu bu şekilde bırakmadık. Biz yasal süreci içerisinde davaların açılması konusunda yardımcı olduk. Mimarlar Odamız ve de eski bir meclis üyemiz konunun iptali hakkında dava açtılar. Davaları takip ediyoruz. İnşallah umudum odur ki, inanıyorum da bu parkımız be yeşil alanımız, tekrar Atakum Belediyesinde Atakum halkına park olarak yeşil alan olarak verilecektir, imar yeniden düzenlenecektir. Bu konudaki mücadelemize biz devam edeceğiz."