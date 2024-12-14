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Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği: Erkekler 'Yahya', kadınlar 'Sati'

Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği: Erkekler 'Yahya', kadınlar 'Sati'
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Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği dikkat çekiyor.

Samsun'un iki kırsal mahallesinde ilginç isim geleneği dikkat çekiyor. Mahallelerdeki erkeklerin çoğunlukla "Yahya", kadınların ise "Sati" ismini taşıması, duyanları hayrete düşürüyor. Mahalle sakinleri, birbirlerini isimlerden ziyade lakaplarla ayırt ediyor.

Havza ilçesine bağlı Mısmılağaç ve Üniversite Mahallelerinde oturan insanların çoğunluğu aynı isimleri taşıyor. Bunun nedeni ise bölgeye özgü bir gelenek. Çocukları olmayan çiftler Mısmılağaç Mahallesi'nde bulunan 'Şehit Yahya Dede Türbesi'ne giderek dua ediyor. Akabinde doğan çocuklara erkek olursa Yahya, kız olursa Sati ismi veriliyor. Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanların dua etmeye geldiği mahallede insanlar Yahya ve Sati isimlerindeki kişileri lakapları ile ayırıyor. Mahalliler birbirlerine 'Yağcı', 'Keleş', 'Kara', 'Yumuşak' gibi lakaplarla sesleniyor.

"Buraya Avrupa'dan çocuğu olmayan insanlar geliyor"

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Altınok, "Mahallemizde mevcut olarak şu anda 94 tane Yahya isminde kişi var. Bunların isimlerinin koyulma sebebi, Yahya Baba Türbesi'dir. Çocuğu olmayanlar buraya gelip dua ediyor. Daha sonra aileler doğan çocuklarına Yahya ve Sati isimlerini veriyor. Buraya Avrupa'dan bile çocuğu olmayan insanlar geliyor ve dua ediyor" dedi.

"Çocuğumuzun ismini erkek olursa Yahya, kız olursa Sati koyuyoruz"

Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın, "Mahallemizde evliya kabrimiz var. Şehit Yahya Dede Türbesi. Benim de 3 sene çocuğum olmadı. Oraya gidip dua ettik. Sonra çocuğumuz oldu. Ben de oğluma Yahya ismini koydum. Mahallemizde böyle bir gelenek var. Erkeklerimizin yüzde 90'ı Yahya, kızlarımızın ise Sati'dir" diye konuştu.

Diğer vatandaşlar ise babasının, dedesinin, akrabaları dahil birçok kişinin ismi Yahya olduğunu, mahallede kişilerin lakaplarla ayrıldığını ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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