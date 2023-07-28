Samsun Kurupelit Marina Dayanışması, İhale Öncesi Son Kez Eylem Yaptı

Kurupelit Marina Dayanışması, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kurupelit Marina'nın önünde bulunan itfaiye binası ve düğün salonunu satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Kurupelit Marina Dayanışması sözcülerinden Nedim Ecevit, "Samsun halkının akın akın geldiği, nefes aldığı, üniversitedeki gençlerin boş vakitlerini geçirdiği yaşam alanlarından biridir. Satılan bir arsa değil, Samsun şehridir. Sayın Demir, size defalarca, 'Samsun için bilimsel kabul görmüş, halkın onayını almış her proje için desteklemeye hazırız' dedik ama siz, tek bir kez bile dinlemediniz çünkü projelerinizin çoğu Samsun için kabul edilebilir, doğru olan projeler değildi yani kamu yararına değildi" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Kurupelit Marina Dayanışması, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kurupelit Marina'nın önünde bulunan itfaiye binası ve düğün salonunu satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Kurupelit Marina Dayanışması sözcülerinden Nedim Ecevit, "Samsun halkının akın akın geldiği, nefes aldığı, üniversitedeki gençlerin boş vakitlerini geçirdiği yaşam alanlarından biridir. Satılan bir arsa değil, Samsun şehridir. Sayın Demir, size defalarca, 'Samsun için bilimsel kabul görmüş, halkın onayını almış her proje için desteklemeye hazırız' dedik ama siz, tek bir kez bile dinlemediniz çünkü projelerinizin çoğu Samsun için kabul edilebilir, doğru olan projeler değildi yani kamu yararına değildi" dedi.

Kurupelit Marina Dayanışması sözcülerinden Dr. Nedim Ecevit, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum ilçesindeki Kurupelit Marina'nın önünde bulunan itfaiye binası ve düğün salonunu satışa çıkarılmasından önce son kez bir araya gelerek protesto etti. Ecevit, "Kurupelit Düğün salonu ve yanındaki yeşil park alanı, o bölgedeki tek çocuk parkı ve kamuya ait tek yeşil park alanı. İki kez mahkeme kararı olmasına rağmen, halkla inatlaşıyor, ranta açıp, satışa çıkarıyorsunuz. Oradaki sosyal yapıya, eko sisteme, yöre sakinlerine, bölgedeki esnafın ekmeğine hiç mi saygınız yok" diyerek tepki gösterdi.

"TÜM DOĞA KATLİMLARI DERHAL DURDURULMALI"

Nedim Ecevit şunları söyledi:

"Bugünkü basın açıklamamızda, Akbelen'de başlayan doğa ve çevre katliamından bahsetmeden geçmemiz mümkün değil. Ülkemizde doğa katliamı son yirmi yıla yakın bir süredir ara vermeden devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mevkiinde kömür çıkaran Limak'a bağlı Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) kilometrelerce yeşil alanı katletti, dereyi kurutup, ağaçları kesti. Sonra İkizköy'deki camiyi, kiliseyi, evleri yıktı. Arkeolojik alanı yerle bir etti. İkizköy'ü tarihten sildikten sonra şimdi de Akbelen Ormanı'na girmeye çalışıyor. İkizköy'de evi yıkılanlardan 55 yaşındaki köylü kadını Aytaç Yakar, 'hayatımızı yok ettiler, evimizden, toprağımızdan, havamızdan, suyumuzdan, vatanımızdan olduk' demişti. Yine aynı bölgede bulunan, Akbelen Ormanı'nda iki yıldır devam eden doğa nöbeti, 24 Temmuz sabahı, 4 sabah önce jandarma ekipleri ve TOMA'lar, ağaçların kesilmemesi için direniş gösteren İkizköy halkına müdahalede bulunmaya başladı. Halkı koruması gereken jandarmayı, halka karşı şirketi korumak için kullandılar. Demek ki bu da devlet yönetiminin haberi olarak yapılıyor. En son Akbelen orman katliamı olmak üzere tüm doğa katliamlarını lanetliyoruz ve derhal durdurulmasını istiyoruz.

"PROJELERİNİZ KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL"

Kurupelit İtfaiye alanı, düğün salonu ve yan tarafındaki tek çocuk parkı ve yeşil alanı satmaya kalkan, bunun için 28 Temmuz tarihinde ihale yapacaklarını ilan eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Meclis'inde ona destek veren üyelere sesleniyoruz; kıyılar halkın malıdır, satılamaz. Geçmişten Samsun halkına kalan, halkın kazanımları olan kamusal alanları, iktidarınızı sürdürebilmek için, kişisel egolarınızdan kaynaklı yatırımlarınızı finanse edebilmek için, kaynak yaratmak adı altında, adeta mirasyedi gibi satamazsınız. Asıl maharet, kendi yatırımlarınızı, kendi becerilerinizle ürettiğiniz kaynaklarla finanse edebilmekte. Satılan alan sadece bir parselden ibaret değildir. Satılan alan, sosyal yapısıyla, eko sistemiyle, Samsun halkının akın akın geldiği, nefes aldığı, üniversitedeki gençlerin boş vakitlerini geçirdiği yaşam alanlarından biridir. Satılan bir arsa değil, Samsun şehridir. Sayın Demir, size defalarca, 'Samsun için bilimsel kabul görmüş, halkın onayını almış her proje için desteklemeye hazırız' dedik ama siz, tek bir kez bile dinlemediniz. Bilimsel çevreler ne diyor, halk ne diyor demediniz. Projelerinize fikir sorma, paylaşma cesareti gösteremediniz çünkü projelerinizin çoğu Samsun için kabul edilebilir, doğru olan projeler değildi yani kamu yararına değildi.

"HALKA AİT HER ŞEYİ BETONA BOĞUYORSUNUZ"

Kurupelit Düğün salonu ve yanındaki yeşil park alanı, o bölgedeki tek çocuk parkı ve kamuya ait tek yeşil park alanı. İki kez mahkeme kararı olmasına rağmen, halkla inatlaşıyor, ranta açıp, satışa çıkarıyorsunuz. Oradaki sosyal yapıya, eko sisteme, yöre sakinlerine, bölgedeki esnafın ekmeğine hiç mi saygınız yok? Bir belediye başkanı için bu eksiklik, ne büyük talihsizlik. Siz şehri temsil ettiğinizi söylüyorsunuz, Körfez mahallesinin muhtarı da tüm o bölgeyi temsil ediyor. Mahallelinin sesini duyurdu, 'yapmayın, tek çocuk parkımıza kıymayın' dedi. Dinlemediniz. CİMER'e yazdı, basın açıklaması yaptı. Yine kulaklarınızı tıkadınız. İşinize gelmeyen hiçbir şeyi duymak istemediniz. Samsun halkına ait olan her şeyi betona boğuyorsunuz, satıyorsunuz, ranta açıyorsunuz. Bu halktan ne istiyorsunuz? Şehrimizden ne istiyorsunuz? Bu şehrin size verdikleri yetmedi mi? Halktan şükretmesini istiyorsunuz ama siz bir türlü şükredemiyorsunuz. Halktaki homurdanmaları duymuyor musunuz? Sizi desteklemiş olan pek çok kişi, başkanlığınız konusunda, 'yaptık bir hata' diyor. Bu hatamızı, pek çok icraatınızla yüzümüze vurmak zorunda mısınız? Sizi, Sayın Demir sizi Samsun halkına, Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanına, tüm TBMM'ye, partinizin yetkili ve ilgili organlarına şikayet ediyoruz."