Haberler

Samsun Kavak'ta Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, halkın sevgisini kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'ta Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, halkın sevgisini kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Kavak Kaymakamlığı'nda görevli Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, sevimliliği ve insanlarla kurduğu yakın bağ sayesinde Kavaklıların sevgisini kazandı. Hafta sonları Uzun'u yalnız bırakmayan Tertip, parklarda çocukların ilgi odağı oluyor; vatandaşlar onunla fotoğraf çektiriyor.

Samsun Kavak Kaymakamlığı'nda görev yapan Mecit Uzun'un kuzusu Tertip, sevimliliği ve insanlarla kurduğu yakın bağ sayesinde Kavaklıların gönlünde taht kurdu.

Tertip'i doğduğu anda annesinden aldığını belirten Mecit Uzun, kuzunun kendisini annesi olarak gördüğünü söyledi. Uzun, Tertip'in hafta sonları da kendisini yalnız bırakmadığını ve nereye giderse onun da kendisiyle birlikte geldiğini ifade etti.

Kavak sokaklarında görenlerin büyük ilgi gösterdiği Tertip, özellikle parklarda çocukların ilgi odağı oluyor. Çocuklar Tertip'i gördüklerinde yanına koşarak onunla oynuyor, vatandaşlar ise kuzuyu severek fotoğraf çektiriyor.

"Kavak'ın simgesi oldu"

Mecit Uzun, Tertip'e gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Tertip artık Kavak'ın bir simgesi oldu. Kavaklıların gururu haline geldi. Onu gören herkes seviyor, oynuyor. Ben de bu ilgiden çok memnunum. Hafta sonları nereye gidersem Tertip de benimle birlikte geliyor" dedi.

Tertip'in Kavaklılar tarafından sahiplenildiğini ifade eden kurtça Kılıç ise "Tertip bizim gururumuz. Onu gördüğümüz zaman seviyoruz, oynuyoruz. Kavaklılar onu çok sevdi" ifadelerini kullandı.

Sevimli tavırlarıyla ilçe halkının sevgisini kazanan Tertip, artık Kavak'ta yalnızca bir kuzu değil, vatandaşların yüzünü güldüren küçük bir dost olarak anılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

Dev derbi öncesi korkulan olmadı!
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar
'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap
Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası