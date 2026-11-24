Samsun'da trafik jandarma ekiplerince toplumda trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla vatandaşlara emniyet kemerinin önemi, simülasyon aracı ile anlatıldı.

Toplumda trafik güvenliği bilincini artırmak ve emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yapmak amacıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Trafik jandarması tarafından vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi teorik olarak anlatılırken, anlatılanların daha iyi anlaşılması ve emniyet kemeri takmamanın ne gibi sonuçlar oluşturabileceğinin görülmesi için vatandaşlar simülasyon aracına bindirildi. Emniyet kemerini takan vatandaşlar, simülasyon aracında onlarca takla atmasına ve birçok sarsıntıya uğramasına rağmen herhangi bir hasar almadan araçtan çıkmayı başardı.

"Artık arka koltukta da emniyet kemeri takacağım"

Jandarma ekiplerinin kontrolünde simülasyon aracındaki suni kazada yer alan vatandaşlar, araçtan çıktıktan sonra emniyet kemeri takmanın önemini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. İlk kez bu deneyimi yaşadığını dile getiren Zekiye Yılmaz, "Çok önemli bir deneyim yaşadım. Arka koltukta otururken emniyet kemeri takmıyordum. Artık orada da takacağım. Onca taklaya rağmen kafam bir yere vurmadı. Sadece kemerin askısını hissettim. Emniyet kemeri takmasam sakatlanmam içten bile değildi. Bundan sonra araca binerken ilk işim emniyet kemerini takmak. Arka koltukta takmıyordum, ona da dikkat edeceğim" dedi.

Aracı deneyimleyen Emeç ailesi ise, "İlk kez kaza simülasyon aracına bindik. Herkes kesinlikle emniyet kemeri takmalı. Emniyet kemerinin koruduğunu gördük. Emniyet kemeri hayata bağlıyor. Ayrıca hız kurallarına da uymak gerekiyor. Emniyet ve jandarmamız bizlerin güvenliği için var. Bu taklaları emniyet kemersiz atsak kolumuz, kafamız kırılabilir, camdan fırlayabilirdik. O nedenle herkesin emniyet kemeri takması gerekir" ifadelerini kullandılar.

Simülasyon aracından çıkan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan jandarma personeli de emniyet kemerinin önemine değinerek, "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar" sloganıyla bu etkinliği düzenlediklerini, emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla gösterdiklerini ve bu konuda farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Samsun'a gönderilen mobil araçların yarın da Bafra 15 Temmuz Kent Meydanı'nda 10.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı