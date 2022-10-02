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Samsun haberi: İlkadım'da geri dönüşümde 'ATOM' projesi

Yerel Haberler

Gelen Samsun haberine göre İlkadım'da geri dönüşümde 'ATOM' projesiSAMSUN Samsun İlkadım Belediyesi'nce Atık Toplama Merkezi projesiyle geri dönüştürülen ürünler ekonomiye kazandırılıyor.

İlkadım'da geri dönüşümde 'ATOM' projesi

SAMSUN Samsun İlkadım Belediyesi'nce Atık Toplama Merkezi projesiyle geri dönüştürülen ürünler ekonomiye kazandırılıyor.

Geri dönüşümü mümkün atıkların çöpe atılmasının büyük israf olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her hanede geri dönüşmesi mümkün, yeniden değerlendirilebilir, ekonomiye kazandırılabilir tonlarca hammadde çöpe giderek israf ediliyor. Bu tüketim sonucunda ülkemiz ekonomik kaynaklarını dünyamız ise doğal kaynaklarını kaybediyor. Biz de vatandaşımızla el ele vererek bu gidişata dur demek istiyoruz. Hizmete alınan 'Atık Toplama Merkezi' aracımız 'ATOM' belli periyotlarla ilçemizde kurulan semt pazarlarında metal, plastik, kağıt gibi geri dönüştürülebilir evsel atıklarını ayrıştırarak kazanca dönüştürüyor. Bu projede hem ülkemiz hem de ilçemiz kazanıyor" diye konuştu.

Proje aracını yakından takip ettiğini belirten Başkan Demirtaş, "Bekleme alanında vatandaşlarımız, alışveriş arabalarıyla, kendi araçlarıyla, çocuklarıyla beraber biriktirdikleri atıkları toplama otobüsümüze getiriyorlar. Bazen uzun kuyruklar oluşuyor.1 araçla başladığımız uygulamamıza 2 yeni araç daha ekliyoruz. Bu çerçevede her mahallede haftanın belirli günleri mobil atık toplama hizmeti başlatacağız. Son hazırlıkların tamamlandığı mobil atık toplama hizmetiyle birlikte mobil atık toplama aracı belirli bir program doğrultusunda mahalleleri gezecek. Hedefimiz doğaya saygısı olan gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak önceliğimizdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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