Samsun'daki Meslek Eğitim Merkezi, Esnafı Rahatsız Ediyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan ve bahçesi bulunmayan İlkadım Meslek Eğitim Merkezi (MESEM), çevresindeki esnaftan yoğun şikayet alıyor. Okulun bulunduğu Afitap Sokak'taki esnaflar, öğrencilerin iş yerlerinin önünde toplanarak hem görüntü hem de gürültü kirliliğine yol açtığını belirterek okulun taşınmasını talep etti.

İlkadım ilçesi Afitap Sokak üzerinde bulunan ve yüzlerce öğrencisi olan Meslek Eğitim Merkezi, çevresindeki esnafı bezdirdi. Okul saatleri içinde öğrencilerin sıklıkla iş yerlerinin önüne oturduğunu ifade eden esnaflar, bu durumun hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de müşterilerin rahatsız olup alışverişten vazgeçtiğini dile getirdi. Özellikle teneffüs saatlerinde artan yoğunluk, gürültü seviyesini de yükselttiğini, öğrencileri kavga ettiğini belirten esnaf, yetkililere sesledi.

"Kadınlar sokağa giremez bir hale geldi, müşterilerimizi ürküttü ve kaçırdı"

Afitap Sokağı esnaflarından Adil Mercan, "Burada 2 tane işyerim var. Burayla ilgili bir yatırım yaptık. Burada genel esnafın meslek eğitim merkezi ile ilgili çok büyük sıkıntıları var. Bu çocuklar buraya geldi geleli, sokağımızda kavgası, gürültüsü, argo konuşması, çöpü, pisliği oluyor. Burada bir düzenimiz kalmadı. Burası keşmekeş bir haldedir. Kadınlar sokağa giremez bir hale geldi. Müşterilerimizi ürküttü ve kaçırdı. Öğrencileri komple sokağın ortasında. Çöplerini sokağa atıyorlar. Mağazalarımızın önlerinde durdukları zaman içeriye müşteri giremiyor. Dışardan gelen serbest bir şekilde kurumların içine giriyor. Öğrencilerin bir bahçesi olmadığı için başıboş şekilde sokakta dolanıyorlar. Bizler bu durumdan şikayetçiyiz" dedi.

"Burası artık bizi bezdirdi"

Esnaf Sacit Yetkin, "Öğrenciler burada mağaza önlerinde duruyor. Birbirleriyle küfürlü konuşuyorlar. Müşterimizin bu durumdan rahatsız oluyor. Müşteri ile konuşurken kapıyı kapatıyoruz. Bunun kızı erkeği yok. Milli Eğitim için bu durum üzücü bir olay. Çarşı göbeğinde okulun bahçesi yok. Öğrencilerin durabileceği bir alan yok. Bir araba gelse birine çarpsa bunun hesabını kim verecek. Gençler dinamik oldukları için yolun ortasında birbiriyle koşuşturuyorlar. Burası artık bizi bezdirdi. İlgililerin çok acil buraya çözüm üretmeleri lazım" diye konuştu.

"İlgililerin çok acil buraya çözüm üretmeleri lazım"

Esnaf Önder Önder, "Ben 35 yıllık esnafım. Buradaki MESEM'deki çocuklar hepimizin çocuğu. Buradaki çocuklara buradaki alan yetmiyor. Sosyalleşmeleri için alan lazım. Bu öğrencilerin motosikletleri, birbirileri ile olan kavgaları ve bütün esnafların mağazaların ön taraflarına geldiklerinden dolayı burada esnafla karşı karşıya kalıyorlar. Bu okulun burada olmaması lazım. Şehrin biraz daha dışarında, daha geniş bir alanda, çocukların enerjilerini atacakları bir alan olması lazım. İlgililerin çok acil buraya çözüm üretmeleri lazım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN