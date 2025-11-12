Samsun'da Taş Ocağı Projesine Halkın Tepkisi Büyüyor

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karapınar ve Köseli mahalleleri arasında, altı köyün içme suyu ve tarımsal sulama kaynaklarının bulunduğu ormanlık bölgede kurulmak istenen taş ocağı ve konkasör tesisine halk tepki gösterdi. Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Adnan Korkmaz, "Su havzamızın zarar göreceğini defalarca belirttik. Maalesef yanılmadık. Dere yataklarımız zarar gördü, köylerin içme suyu şebekeleri tahrip oldu. Bitkisel topraklar izinsiz taşındı, köy yolları ağır tonajlı araçlarla harap edildi" dedi.

SAMÇEP; sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve serbest meslek odalarının desteğiyle Samsun İdare Mahkemesi önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı SAMÇEP Sözcüsü Adnan Korkmaz okudu.

"Yargı ve kamu daha önce defalarca 'dur' dedi"

Korkmaz, aynı bölgede son 30 yılda açılmak istenen dört taş ocağının çevreye verdiği zararlar nedeniyle mahkeme kararlarıyla kapatıldığını hatırlatarak, "Geçmişte dört taş ocağı hukuk kararlarıyla kapatılmışken, bugün aynı bölgede yeni bir taş ocağı kurulmak istenmesi anlaşılır değildir" dedi.

Anayasa'nın 138. maddesine atıfta bulunan Korkmaz, "Yasama, yürütme ve idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Buna rağmen bölgede yeni bir taş ocağına izin verilmesi açıkça hukuk ve doğa katliamıdır" ifadelerini kullandı.

"Danıştay halkın lehine karar verdi"

Kavak halkının taş ocağı projesine karşı Samsun İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtığını belirten Korkmaz, yerel mahkemenin eksik inceleme nedeniyle talebi reddettiğini ancak Danıştay 4. Dairesi'nin kararı bozduğunu söyledi. Korkmaz, "Danıştay, yerinde keşif yapılması ve yeni bilirkişi raporu hazırlanması gerektiğine hükmetti. Şimdi mahallinde yeni bir keşif yapılacak" dedi.

"Firma taahhütlerini ihlal etti, su kaynakları zarar gördü"

Korkmaz, yargı süreci devam ederken firmanın taahhütlerini ihlal ederek çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Su havzamızın zarar göreceğini defalarca belirttik. Maalesef yanılmadık. Dere yataklarımız zarar gördü, köylerin içme suyu şebekeleri tahrip oldu. Bitkisel topraklar izinsiz taşındı, köy yolları ağır tonajlı araçlarla harap edildi" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, köylülerin CİMER ve diğer kurumlara yaptığı şikayetlerden sonuç alınamadığını, çevreye duyarsızlıkla rant ilişkilerinin iç içe geçtiğini hatırlattı.

Korkmaz, taş ocağı işletmeciliğine tamamen karşı olmadıklarını ancak yer seçimlerinin yanlış olduğunu belirterek, "Taşa, betona ihtiyaç var ama su kaynaklarının, ormanların, yerleşim yerlerinin yanı başında değil. Bu coğrafyada taş ocağı kurulacak çok yer var. Gidin oralarda yapın, suyumuzu ve toprağımızı kirletmeyin" dedi.

SAMÇEP, Kavak'ın yaz aylarında su kıtlığı tehlikesi yaşadığını hatırlatarak, "Güven Barajı neredeyse kurumuştu, başka barajdan su takviyesi yapılmasaydı ilçe susuz kalacaktı. Şimdi altı köyün içme ve tarımsal su kaynaklarının yok edilmek istenmesi hangi akla hizmettir?" diye sordu.

Okunan açıklamada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının bir an önce çıkması, yeni bilirkişi heyeti atanması ve hukuka aykırı izinlerin iptal edilmesi istendi.