Samsun'da Hemşehri Dernekleri SAM-BİR Çatısı Altında Bir Araya Geldi

Samsun ve çevre illerde faaliyet gösteren hemşehri dernekleri, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (SAM-BİR) platformu çatısı altında bir araya geldi. Platformda 20 derneğin yanı sıra 2 federasyon da yer alıyor.

Samsun'da ve çevre illerde sosyal dayanışmaya yönelik kültürel faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarını tek bir çatı altında bir araya getiren SAM-BİR, düzenlediği kahvaltı programıyla yerel basın temsilcilerini ağırladı. Gerçekleştirilen basın buluşmasında birlik beraberlik mesajı verildi. Bir kafede gerçekleşen programda konuşan SAM-BİR Dönem Başkanı ve KADEF Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Erişgin, programa katılımlarından dolayı platform üyesi dernek ve federasyon başkanları ile basın temsilcilerine teşekkür etti. Erişgin, Samsun Sivil Toplum Birliği'nin Samsun ve çevre illerde faaliyet gösteren dernekleri ve federasyonları bir araya getiren bir oluşum olduğunu belirterek, bu vesileyle hemşehri dernekleri arasındaki sosyal ilişkileri ve bağları güçlendirerek dayanışmayı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Samsun'a bağlılık hissini güçlendiriyoruz"

Programda basın açıklamasını SAM-BİR Dönem Sözcüsü Nuri Seven yaptı. Seven, "Samsun'u kucaklayan hemşehri dernekleri, şehrin gelişimine ve değerlerine sahip çıkma, Samsun'da bulunan hemşehri derneklerinin arasında kültürel ve sosyal bağları güçlendirme amacıyla bir araya gelmiştir. Bu birliktelik, SAM-BİR çatısı altında toplanan Samsunlu hemşehrileri ve şehrimize sevgi besleyenleri bir araya getirerek ortak bir paydada buluşturmaktadır. Bu vesileyle hemşehrilerimizin ve Samsun sevdalılarının Samsun'a bağlılıklarını ve aidiyet duygularını güçlendirmiş oluyoruz. SAM-BİR sadece coğrafi bağlılığa dayanmayan, aynı zamanda duygusal ilişkilere de önem veren oluşumdur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan platform üyesi dernek başkanları, sırayla söz alarak kendilerini tanıttı. SAM-BİR Platformu çatısı altında bir araya gelen dernek ve federasyonlar şöyle:

"Samsun Artvin Turizm Folklor Derneği, Samsun Alaçamlılar Derneği, Samsun Asarcık Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Samsun Bafralılar Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği, Samsun Balkan Türkleri Derneği, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Samsun Çerkes Derneği, Samsun Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Samsun Gümüşhane Dernekler Federasyonu, Samsun Kavak Dernekler Samsun 25 Mayıs Havzalılar Dayanışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği, Samsun Kars-Ardahan-Iğdırlılar Derneği, Samsun Mübadele Derneği, Samsun Of-Çaykara Kültür ve Dayanışma Derneği, Samsun Ordulular Derneği, Samsun Ordu Sevgi Derneği, Samsun Salıpazarlılar Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, Samsun Sinoplular ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Sevdamız Samsun Genel Merkezi, Samsun Termeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği."

Programa SAM-BİR Genel Sekreteri Termeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Ormancı, Samsun Artvin Turizm Folklör Derneği Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun Asarcık Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bayram Konuşuk, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir, Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, Samsun Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yücel Turan, Samsun Kars-Ardahan-Iğdırlılar Derneği Başkanı Yaver Cengiz, Samsun Of-Çaykara Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Nuri Sarı, Samsun Ordulular Derneği Başkanı Yusuf Günaydın, Samsun Ordu Sevgi Derneği Başkanı İlknur Yılmaz ve basın mensupları katıldı. - SAMSUN