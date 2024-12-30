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Samsun'da Hekimlerden Yılbaşı Konseri

Samsun'da Hekimlerden Yılbaşı Konseri
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Liv Hospital Samsun, yeni yılı kutlamak için hekim, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan bir koro ile özel bir konser düzenledi. Etkinlikler 3 gün sürdü ve son gününde renkli anlar yaşandı.

Samsun'da hekim, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan koro, yılbaşına özel bir konser verdi.

Liv Hospital Samsun hekim ve yöneticileri yeni yılın gelişini 3 gün süren bir şenlikle kutladı. 27 Aralık Cuma günü başlayan şenlikte Chef Yanna ve Diyetisyen Zeynep Dolu çocuklarla yılbaşı kurabiyesi yaptı. Ertesi gün de devam eden etkinlikte Samsun'da Çocuk Olmak iş birliği ile yine çocuklar yeni yıl şapka ve kart atölyesi gerçekleştirildi. Şenliğin son gününde hekim ve çalışanlardan oluşan Liv Yeni Yıl Korosu, özel bir AVM'de misafirlerine konser verdi. Neşeli şarkılardan oluşan repertuar tüm misafirleri coşturdu. Liv Yeni Yıl Korosu'nda Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, Çocuk Hastalıkları Uzm. Dr. Nezih Akgün, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, Opr. Dr. Sami Şahin, İnsan Kaynakları Müdürü Büşra Sezgin, Kurumsal İletişim Müdürü Dilara Kazancı ve çalışanlar katıldı. Konserde renkli anlar yaşanırken, misafirler hep birlikte dans etti.

"Koro üyelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz"

Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, "Gün boyunca gerçekleştirdiğimiz Liv Yeni Yıl Şenliği'ni bugün hekim ve çalışanlarımızdan oluşan koromuzun verdiği bir konserle sonlandırdık. Misafirlerimizin neşesi ve enerjisi harikaydı hep birlikte şarkılar söyleyip dans ettik. Koro üyelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Liv ailesi olarak herkese yeni yılda sağlık ve mutluluk diliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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