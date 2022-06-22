Samsun'da en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 verilerine göre Samsun'da ikamet eden nüfusun 5'te 1'i diğer illere kayıtlı. Samsun'da dışarıdan gelenler arasında en çok Ordulu, en az Hakkarili yaşıyor.

Başka illerin nüfus kütüğüne kayıtlı olup Samsun'da ikamet edenlerin başında Ordulular geliyor. Bunu Trabzon, Amasya, Giresun ve Tokatlılar takip ediyor. En az ikamet edenler ise Hakkarililer. Takibinde Yalova, Burdur, Tunceli ve Bilecikliler geliyor. Samsun'da, Samsun nüfus kütüğüne kayıtlı 1 milyon 71 bin 12 kişi, diğer illerden ise toplam 260 bin 350 kişi ikamet ediyor. Diğer illerin nüfus kütüğüne kayıtlı olup Samsun'da ikamet edenlerin sayısı 1 milyon 331 bin 362 kişilik nüfusun yüzde 19,5'ini oluşturuyor.

Samsun'da nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu ile göre, 50 bin 799 Ordulu, 41 bin 748 Trabzonlu, 16 bin 94 Amasyalı, 13 bin 850 Giresunlu, 13 bin 238 Tokatlı, 12 bin 874 Rizeli, 8 bin 974 Artvinli, 8 bin 222 Çorumlu, 7 bin 674 Sinoplu, 5 bin 588 Gümüşhaneli, 4 bin 962 Sivaslı, 4 bin 178 Erzurumlu, 4 bin 37 İstanbullu, 3 bin 442 Ankaralı, 3 bin 347 Yozgatlı, 2 bin 779 Kastamonulu, 2 bin 439 Bayburtlu, 2 bin 282 Kayserili, 2 bin 241 Konyalı, 2 bin 237 Malatyalı, 2 bin 156 Kahramanmaraşlı, 1845 Adanalı, 1709 Hataylı, 1551 Mersinli, 1536 Gaziantepli, 1513 Şanlıurfalı, 1504 Karslı, 1491 Kırıkkaleli, 1487 Zonguldaklı, 1404 Elazığlı, 1344 Ağrılı, 1301 İzmirli, 1289 Kırşehirli, 1245 Çankırılı, 1243 Diyarbakırlı, 1163 Erzincanlı, 1118 Sakaryalı, 1098 Bursalı, 1079 Adıyamanlı, 1076 Vanlı, 974 Eskişehirli, 933 Manisalı, 931 Afyonkarahisarlı, 925 Niğdeli, 917 Balıkesirli, 821 Mardinli, 807 Karabüklü, 788 Osmaniyeli, 786 Kocaelili, 729 Ardahanlı, 723 Nevşehirli, 684 Aydınlı, 682 Denizlili, 645 Düzceli, 628 Aksaraylı, 560 Bolulu, 552 Bartınlı, 530 Antalyalı, 501 Kütahyalı, 480 Muşlu, 460 Ispartalı, 453 Bitlisli, 421 Tekirdağlı, 413 Batmanlı, 408 Kırklarelili, 406 Bingöllü, 399 Siirtli, 395 Iğdırlı, 393 Edirneli, 384 Muğlalı, 373 Karamanlı, 366 Çanakkaleli, 308 Uşaklı, 262 Kilisli, 259 Şırnaklı, 240 Bilecikli, 220 Tuncelili, 202 Burdurlu, 134 Yalovalı ve 101 Hakkarili ikamet ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel