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Samsun'da Çocuklar ve Gençler İçin Sosyal Yaşamı Güçlendirme Projesi

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Samsun'da, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam becerilerini artırma hedefiyle 'Çocuklarımızda ve Gençlerimizde Sosyal Yaşamı Güçlendirme Projesi' hayata geçiriliyor. Proje kapsamında ilk olarak İlkadım ilçesinde uygulanacak ve amaç, gençleri bilinçlendirerek topluma faydalı bireyler haline getirmek.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hayata geçirilmesi planlanan "Çocuklarımızda ve Gençlerimizde Sosyal Yaşamı Güçlendirme Projesi" kapsamında bağımlılık konusunda bilinçli, bağımlılığa karşı dirençli, sağlıklı yaşam becerilerini sahip, farkındalığı olan, bağımlılıktan uzak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hedefleniyor.

"Çocuklarımızda ve Gençlerimizde Sosyal Yaşamı Güçlendirme Projesi" ve projenin İlkadım ilçesi uygulama örneğinin kapsamı, hedefleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantı; Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Vali Yardımcısı V./İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Demet Çelebi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Proje ile öncelikle İlkadım ilçemizde pilot uygulama şeklinde, ardından da ilimiz tamamında uygulanacak projeyle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve psikolojik gelişimini desteklemek amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerimize istekleri doğrultusunda sosyal, sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel faaliyetler için imkan ve ortam sağlamak, bu sayede onları sosyal hayatta güçlendirip, ailelerini ve çevrelerini bilinçlendirerek olumsuz her türlü etkiden korumak, bağımlılık konusunda bilinçli, bağımlılığa karşı dirençli, sağlıklı yaşam becerilerini sahip, farkındalığı olan, bağımlılıktan uzak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hedefleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri-Sanayi İş BirliğiToplantısı

Ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında kilit bir rolü olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile ulusal ve uluslararası birçok firmanın yatırım yapmaya devam ettiği Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi firmaları arasında yürütülecek iş birliklerinin istişare edildiği toplantıda Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Vali Yardımcısı V./Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Vali Yardımcısı V./Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, akademisyenler, OSB Müdürleri ve il genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin müdürlerinin katılımıyla OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Samsun'da firmaların yaptığı yatırımlara nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yapacağı çalışmalar ve yapılması gereken hazırlıklar, eksik görülen alanların tamamlanması için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlerinin görüşleri alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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