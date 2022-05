Samsun'da boğulma vakaları ve orman yangınları masaya yatırıldı - Haberler

Samsun Valiliği'nde protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel suda boğulma olayları ve orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler ile yaz mevsimi trafik tedbirleri masaya yatırıldı.

Samsun genelinde havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel suda boğulma olayları ve orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yaz mevsimi trafik tedbirleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı çalışmaları ile mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmaların görüşüldüğü toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaz aylarında ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ateşli piknik yapmaları, anız ve bahçe artıklarını yakmaları ve kuru ot/çalılık miktarlarının fazla olması gibi nedenlerle orman yangınlarının meydana geldiğini belirten Vali Dağlı, "Geçtiğimiz yaz aylarında ülkemiz genelinde birçok noktada ortaya çıkan orman yangınları hepimizi derinden yaraladı. Bu konuda özellikle yüksek risk taşıyan bölgelerimiz başta olmak üzere meteorolojik şartlar da göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin tüm kurumlarımızın iş birliğinde alınacak. Ancak bununla birlikte insan kaynaklı yangınların sayısının azaltılması için toplumsal bilinçlenme de önemlidir. Vatandaşlarımız belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda kesinlikle ateşli piknik yapmamalıdır" dedi.

Yine yaz aylarıyla birlikte karayollarımızdaki turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin ve seyahat sürelerinin arttığına dikkat çekerek, oluşacak yoğunluğun trafik güvenliğine olumsuz etkilerini en aza indirmek, kazaları ve can kayıplarını en aza indirmek için Samsun genelinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından denetimlerin artırılacağını belirten Vali Dağlı, vatandaşlardan başta emniyet kemeri takma ve hız limitlerine uyma olmak üzere tüm trafik kurallarına titizlikle uymalarını ve basit ihmallerle sevdiklerini üzmemelerini istedi.

'Şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacını taşıyan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planı kapsamında çalışmaların devam ettiğini ve bu planın bir farkındalık da oluşturarak orta ve uzun vadede güzel sonuçlar ortaya çıkartacağını ifade eden Dağlı, özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturan kadınlarımıza yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismarı önlemeye yönelik olarak ülkede ve Samsun'da etkin bir mücadele verildiğini belirterek, ilçe kaymakamlarımıza kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet eylemlerini engellemek amacıyla hazırlanan 'KADES' uygulamasının yaygınlaştırılması noktasında ilçelerinde çalışma yürütmeleri talimatı verdi.

Karşılaşılan uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı bir şekilde ilgili birimlere bildirmeye yarayan Uyuma uygulaması ile afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşabilmek amacıyla geliştirilen AFAD Acil mobil uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması için de aynı şekilde çalışma yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Vali Dağlı, Samsun'da örnek olarak başlayan çalışma kapsamında her ilçede belirlenen AFAD gönüllüsü 15 asil ve 5 yedek muhtara verilmeye başlanan AFAD destek gönüllüsü eğitiminin devam ettiğini belirtti. Vali Dağlı, bu sayının ilerleyen zamanlarda daha da artırılacağını ve eğitimini tamamlayan AFAD destek gönüllüsü muhtarların olası afetlerde arama-kurtarmadan yardım dağıtımına kadar her alanda aktif görev alarak, AFAD koordinasyonunda yaraların sarılmasına büyük bir katkı vereceğine inandığını sözlerine ekledi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel