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Samsun'da Adalet Bakanlığı Yeni Mahkeme Binasının İhalesi Yarın Yapılacak

Samsun'da Adalet Bakanlığı Yeni Mahkeme Binasının İhalesi Yarın Yapılacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Binasının ihalesinin yarın yapılacağını duyurdu. Yeni bina, modern teknolojilerle donatılacak ve adalet hizmetleri daha etkin bir şekilde sunulacak.

SAMSUN (İHA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Binasının ihalesinin yarın yapılacağını açıkladı.

Bakan Yılmaz Tunç, kendi sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Binası'nın ihale süreci hakkında bilgi verdi. "Adalet hizmetlerimizin, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı daha modern binalarda vatandaşlarımıza sunulması ve adaletin gecikmeden tecellisi için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" diyen Bakan Tunç ayrıca şunları söyledi:

"Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Binamızın yapım ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Binamız 43 bin 334 m2 inşaat alanı, 2 bodrum, zemin ve 5 kat, 279 hakim ve savcı odası, 23 duruşma salonu, 250 kişilik toplantı ve konferans salonu, toplam 478 araçlık otoparktan oluşacak. Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Binamızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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