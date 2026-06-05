Haberler

Ceza infaz personeli Samsun'da onurlandırıldı

Ceza infaz personeli Samsun'da onurlandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. İlk kez kutlanan günde personele başarılar dilendi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında tören düzenlendi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören yapıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, konuşmalar ile devam etti.

Bu yıl ilk kez kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle personele başarılar dileyen Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, "Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri adaletin uygulanmasında ve toplumun huzurunun korunmasında kritik bir görev üstlenmektedir. Bu görevin yükü, gecesini gündüzüne katan zor şartlara rağmen disiplin ve insan haklarına ödün vermeden çalışan değerli personelimizin omuzlarındadır. Göz önünde olmayan, çoğu zaman sessiz bir emekle yürütülen bu hizmet, sabır, dirayet, vicdan, işine olan saygı ve bağlılığı gerektirir. Bu kapsamda ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli çalışma arkadaşlarımız yükümlü, tutuklu ve yükümlünün ıslahı, topluma yeniden kazandırılması ve kamu düzeninin sağlanması için büyük bir özveri ile görevlerini yapmaktadırlar. Halen görev başında olan tüm ceza infaz memurlarımıza sağlıklı, güvenli ve başarılı çalışma hayatı diliyorum" dedi.

Programa ayrıca Samsun Samsun T Tipi Açık ve Ceza Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez, Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü İbrahim Duru, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Canan Soğukpınar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumu uzmanları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfak Kurumu İnfaz Kurumu memurları katıldı.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri

Aziz Yıldırım'dan seçime saatler kala ezber bozan Hakan Safi sözleri
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Yalova'da kaybolan çocuk plajda ölü bulundu
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocayı başlarından vuran zanlıdan "yasak aşk" savunması
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!