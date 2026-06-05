Ceza infaz personeli Samsun'da onurlandırıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında tören düzenlendi.

Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören yapıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, konuşmalar ile devam etti.

Bu yıl ilk kez kutlanan Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle personele başarılar dileyen Samsun Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, "Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri adaletin uygulanmasında ve toplumun huzurunun korunmasında kritik bir görev üstlenmektedir. Bu görevin yükü, gecesini gündüzüne katan zor şartlara rağmen disiplin ve insan haklarına ödün vermeden çalışan değerli personelimizin omuzlarındadır. Göz önünde olmayan, çoğu zaman sessiz bir emekle yürütülen bu hizmet, sabır, dirayet, vicdan, işine olan saygı ve bağlılığı gerektirir. Bu kapsamda ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli çalışma arkadaşlarımız yükümlü, tutuklu ve yükümlünün ıslahı, topluma yeniden kazandırılması ve kamu düzeninin sağlanması için büyük bir özveri ile görevlerini yapmaktadırlar. Halen görev başında olan tüm ceza infaz memurlarımıza sağlıklı, güvenli ve başarılı çalışma hayatı diliyorum" dedi.

Programa ayrıca Samsun Samsun T Tipi Açık ve Ceza Kapalı İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez, Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü İbrahim Duru, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Canan Soğukpınar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumu uzmanları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfak Kurumu İnfaz Kurumu memurları katıldı.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı