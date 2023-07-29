Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, Kurupelit Marina'nın Önündeki Yapıların Satışı İhalesi, Alıcı Çıkmadığı Gerekçesiyle İptal Edildi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum ilçesindeki Kurupelit Marina'nın önünde bulunan itfaiye binası ve düğün salonunu satışa çıkardığı ihale, alıcı bulunamadığı için iptal edildi. Kurupelit Marina Dayanışması'ndan Nedim Ecevit, "Mutluyuz ama istiyoruz ki tamamen vazgeçilsin. Halkın malı halkta kalmalıdır, halkın olmalıdır. Halk susmayacaktır, halk vazgeçmeyecektir. Halk kendine ait olanı koruyacaktır" dedi.

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kurupelit Marina'nın içindeki itfaiye binası, düğün salonu ve çocuk parkının satışı için ihaleye çıktı. İhale dün yapıldı. İhale, alıcı çıkmadığı için iptal edildi.

"BU SATIŞTAN TAMAMEN VAZGEÇİLSİN"

Günlerdir marinanın korunması için eylem yapan Kurupelit Marina Dayanışması, açıklama yaptı. Dayanışması adına Dr. Nedim Ecevit şunları söyledi:

"Değerli halkımız, burada bugün Kurupelit Marinadaki düğün salonu ve yanındaki yeşil alanın satışı için ihaleye geldik, gözlemci olarak. Bekliyoruz kapıda ancak beklediğimiz süre boyunca öğrendik ki ihaleye katılan kimse olmamış. Şu anda içeride encümen yeni bir karar alıyormuş, bunları öğrendik. Tabi ki, mutluyuz şu anda ama istiyoruz ki bu satıştan tamamen vazgeçilsin çünkü halkın malı halkta kalmalıdır, halkın olmalıdır ve halk susmayacaktır. Halk vazgeçmeyecektir, halk kendine ait olanı koruyacaktır diye düşünüyorum."

"BU ARSANIN SATIŞI HUKUKSUZDUR"

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB) sözcüsü Cevat Öncü ise şunları söyledi:

"Marina dayanışmasının sayın Ecevit'in başkanlığında başlatmış olduğu çağrısıyla beraber söz konusu arazinin hukuksuz bir şekilde satışına hep beraber karşı çıktık. Direniş ortamı oluşturduk. Pek çok kurum, kuruluş katıldı. Bugün de burada toplanmamızın nedeni hukuksuz ihale iptal edilsin çağrısıydı, hukuksuz diyorum zira imar planı iptal edilmiş bir arsanın satışı hukuksuz diyoruz biz, Samsun ait olan sahildeki yerin hiçbir talibinin olmaması bizlerin vermiş olduğu bu mücadelenin de bir sonucudur diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz.

"İHALENİN İPTALİ BU DİRENİŞİN ZAFERİDİR"

Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi üyesi İshak Memişoğlu şunları söyledi:

"Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz, mücadele neticesinde bugün güzel ve gerçekten sevindirici bir haber almış durumdayız. Büyükşehir belediyesinin ihaleye çıkardığı kamuya ait bu alanın satışının gerçekleşmediğini öğrenmiş bulunmaktayız burada açıkçası ben bu ihaleye katılmayı düşünüp de katılmayan yatırımcılara teşekkür etmek istiyorum. Bu da aynı zamanda bu direnişin bir zaferi ve bu direnişin verdiği mesajların kamuoyu tarafından yatırımcılar tarafından algılandığının bir göstergesidir diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu ihale iptal edilir. Edilmezse de yine bu duyarlılığı bu noktada yatırımcılardan bekliyoruz, çünkü halka rağmen, halkın karşı duruşuna rağmen o kentte yaptığınız yatırımdan bir hayır bekleyemezsiniz. Bunun örnekleri mevcut bu kentte, geçmişte hatalı planlamalar neticesinde yapılan yatırımların, hukuk süreçlerinde yaşadıkları serüven ortada, aynı serüvenleri yaşamamalarını tavsiye ediyoruz yatırımcılara, bu noktada da gerçekten bu direnişi örgütleyen Marina Dayanışması birlikteliğine de teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bu direnişe katkı veren tüm meslek örgütlerine, tüm Sivil Toplum Örgütlerine teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten halkın malı, burada yapılan planlama başından beri ifade ettiğimiz ve hukuk nezdinde de tasdik edildiği gibi 2 kere iptal edilen bu plan kamu yararına aykırı bir plandır. Yani burada otel yapılmasının veya burada cami yapılmasının kamu yararına bir durumu söz konusu değildir.

"ORANIN KULLANIM BİÇİMİ HALK TARAFINDAN BELİRLENMİŞTİR"

Biz bunu başından beri iddia ediyoruz. Oranın kullanım biçimi, halk tarafından belirlenmiştir. Orası rekreasyon alanı açık alan, nefes alma alnı olarak, Samsun halkının, Samsun'u ziyaret eden çevre kentlerden gelen, ziyaretçilerin nefes aldıkları ve burada sosyalleştikleri bir alan, dolaysıyla yapılan birtakım yatırımlarla burada oluşmuş bu yaşam biçiminin kentin bu sosyal alanını ortadan kaldırmak, yok etmek kente ihanettir. Bir de özellikle şunu da ifade etmek istiyorum; Büyükşehir belediyesi artık, hizmet üretirken kaynakta üretmeyi aslında esas almalı. Yani geçmişten Samsun halkına bırakılan bu miras niteliğindeki bu doğal mirasın, doğal arazi parçalarının adeta mirasyedi biçiminde satılarak yeni yatırımlar oluşturulması yönteminden vazgeçilmelidir. Yani eğer siz hizmet üretmek istiyorsanız, aynı zamanda da kendi kaynaklarınızı üretmeyi becerebilmelisiniz. Bu ve buna benzer kamusal boşluklar, Samsun halkınındır ve Samsun halkının kalmalıdır."

"HUKUKA AYKIRI DEMEK, İNSANLIĞA AYKIRI DEMEKTİR"

Son olarak da süreci yakından takip eden Samsun barosu avukatlarından Av. Hüseyin Cimşit, "Buraya katılımcı herkese çok teşekkür ediyorum. Hukuk hayatın ilmidir. Hukuk şerefli yaşamaktır. Hukuk insanlık içindir. Demek ki hukuka aykırı demek, insanlığa aykırı, insanların onuruna aykırı, hayatın ilmine aykırı demektir. İnsanların nefes aldığı yeri satışa çıkarmak hayatın ilmine ve hukuka aykırıdır. Yanlışlıkta ısrar etmeyin. Bu topraklar hepimizin atalarının şehitlerin kanıyla sulanmış elde edilmiştir. Bunu hayatın ilmine uygun olarak değerlendirin ki, arkanızda iyi bir iz kalsın. Karışık işler, karışık işler deyip öyle halkın istemediği beğenmediği fiillerde bulunmayın" dedi.