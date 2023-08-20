Sakarya Valiliği'ne atanan Yaşar Karadeniz'in isteği takdir topladı

Manisa Valiliği'nden Sakarya Valiliğine atanan ve 21 Ağustos günü göreve başlayacak olan Yaşar Karadeniz, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine AFAD'ın deprem hesaplarına bağış yapılmasını istedi.

Manisa Valiliği'nden Sakarya Valiliğine atanan ve 21 Ağustos günü göreve başlayacak olan Yaşar Karadeniz, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Afad'ın deprem hesaplarına bağış yapılmasını istedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliği'nden Sakarya Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00'da göreve başlayacak. Göreve başlamasıyla gelen tebrikleri de kabul edecek olan vali Karadeniz, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine Afad'ın deprem hesaplarına bağış yapılmasını istedi. Vali Karadeniz'in isteği üzerine Sakarya Valiliği'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Sakarya Valimiz Yaşar Karadeniz, 21.08.2023 Pazartesi günün saat 09.00'da görevine başlayacaktır. Valimizin göreve başlamaları münasebetiyle tebrik ve kutlama gayesiyle çiçek ve benzeri ürünlerin gönderilmemesi, bunun yerine AFAD deprem hesaplarına bağış yapılması önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA