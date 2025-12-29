Haberler

SAÜ, Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda Türkiye birincisi oldu

Güncelleme:
Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde, 40 program nişanı alarak Türkiye genelinde en fazla nişana sahip üniversite oldu. Üniversite, çeşitli engel kategorilerinde erişilebilirliğini belgeleyerek önemli bir başarı elde etti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 40 program nişanı alarak Türkiye genelinde en fazla nişana sahip üniversite oldu.

YÖK tarafından 2025 yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sonuçları açıklandı. 112 üniversiteden yapılan bin 768 başvurunun değerlendirildiği programda Sakarya Üniversitesi; eğitim-öğretim süreçleri, fiziki mekanlar ve dijital erişim alanındaki uygulamalarıyla 40 "Engelsiz Üniversite Program Nişanı" almaya hak kazandı. Ödüller, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'a takdim edildi.

40 farklı programda erişilebilirlik tescili Üniversite bünyesindeki programlar; görme, işitme, zihinsel, kas-iskelet sistemi, otizm spektrum bozukluğu ve diğer engel kategorilerinde değerlendirildi. Görme engelli kategorisinde 15, işitme engelli kategorisinde 6, kas ve iskelet sistemi kategorisinde 8 program nişan alırken; hukuk, kamu hukuku ve özel hukuk programları birden fazla kategoride erişilebilirlik nişanına layık görüldü. Alınan bu sonuçla SAÜ 40 nişanla ilk sırada yer alırken, Dokuz Eylül Üniversitesi 25 nişanla ikinci, Marmara Üniversitesi ise 19 nişanla üçüncü oldu.

"Temel sorumluluk olarak görüyoruz"

Törende konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, erişilebilirliği bir politika alanı olarak ele aldıklarını belirterek, "Engelsiz üniversite vizyonunu üniversitemizin temel sorumluluk alanlarından biri olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı program, fakülte ve kurumsal düzeyde sürdürülebilir şekilde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, sosyo-kültürel faaliyetler alanında "Mavi Bayrak" adayı olarak değerlendirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
