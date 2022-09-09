Sakarya haber: Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. Yılında Şehitler Başkent'te Anılacak

Edinilen Sakarya haberine göre Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 11 Eylül Pazar günü ‘Diriliş Yürüyüşü’ düzenlenecek. Polatlı’daki Sakarya 12. Grup Şehitliği’nde gerçekleştirilecek etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 11 Eylül Pazar günü 'Diriliş Yürüyüşü' düzenlenecek. Polatlı'daki Sakarya 12. Grup Şehitliği'nde gerçekleştirilecek etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 11 Eylül 2022 Pazar günü Başkentliler Polatlı'daki Sakarya 12. Grup Şehitliği'ne doğru "Diriliş Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

1921 yılının 23 Ağustos'undan 13 Eylül'üne kadar 22 gün ve 22 gece aralıksız devam eden ve Türk ordusunun, Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

800 METRELİK KORTEJ OLUŞTURULACAK

Etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Polatlı Belediyesi ve Polatlı Ticaret Odası destekleri ile gerçekleştirilecek.

800 metrelik yürüyüş ile 12. Grup Şehitliği'ne varılmasının ardından saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayacak olan programın sunuculuğunu oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan yapacak. Program, tüm şehitlerin anılması ile tamamlanacak.