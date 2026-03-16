Sakarya'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, yer bulamayınca namazlarını dışarıya serilen halıların üzerinde kıldı.

Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştı. Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle geceyi idrak etti. Yapılan dualar ile Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi yaşanırken, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluda saf tuttu. Gecenin önemine dair yapılan konuşmaların ardından ezanla birlikte yatsı ve teravih namazları kılındı. Kılınan namazların ardından Sakarya Müftülüğü, vatandaşlara cami önünde ikramlarda bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı