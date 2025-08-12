Sakarya'da Birgün Sineklerinin Ölüme Uçuşu Görsel Şölen Oluşturdu

Sakarya'da Birgün Sineklerinin Ölüme Uçuşu Görsel Şölen Oluşturdu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde her yıl gerçekleşen 'Birgün' sineklerinin ölüm dansı bu yıl da yapıldı. Milyonlarca sinek, sokak ışıkları etrafında topluca uçup son anlarını yaşadı.

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri'nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca 'Birgün' sineğinin 'ölüm dansı' bu kez Akyazı ilçesinde görüldü. Her yıl gerçekleşen bu doğa olayı, binlerce sineğin sokak ışıkları etrafında topluca uçup son anlarını yaşamasıyla dikkat çekiyor.

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında yaşanan Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca 'Birgün' sineğinin sokak ışıklarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da devam etti. Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı. Her sene Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde görülen birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü. Gelişimlerini suda tamamlayan birgün sinekleri, döngülerinin son ve en kritik evresi olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirdi. Aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sineğin 'ölüm dansı' gerçekleşti. Her yıl tekrarlanan ve birgün sineklerinin adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' görsel şölen oluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

SİNEKTA OLSA BİR CANLININ ÖLÜMÜ SİZE GÖRSEL ŞÖLEN OLARAK MI GELİYOR... SANIRIM EN KISA ZAMANDA PSİKOLOJİK TEDAVİ ŞART DİYE DÜŞÜNÜYORUM...

