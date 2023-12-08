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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Günü'nde Sanat Sergisi Düzenledi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelsiz bireylerin el emeği sanat eserlerini sergiledi. Programda yapılan sahne şovları da renk kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde engelsiz yürekleri unutmadı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen anlamlı programda özel bireylerin el emeği sanat eserleri sergiye çıkarıldı. Sanatsal ürünleri beğeniyle karşılanan engelsiz canların mutluluğu gözlerinden okundu. Yapılan sahne şovları ise programa renk kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Özel günlerde, çok özel programlara imza atan Büyükşehir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de çok özel bir etkinlik yaptı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören engelsiz yüreklerin el emeğiyle hazırladığı sanat eserleri, geniş çaplı bir organizasyonla sergiye çıkarıldı.

Programa Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AK Parti Sakarya Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Ak Parti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, Büyükşehir bürokratları, dernek yöneticileri, Büyükşehir'in engelli sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıl boyunca Engelsiz Hobi Kursları'nda becerilerini sanatla buluşturan kursiyerlerin bu anlamlı günde sergilenen eserleri büyük beğeni topladı. Ziyaretçilere özel tasarlanan ürünler, engelli bireylerin yeteneklerini gözler önüne serdi.

Kendi eserleri büyük beğeni toplayan engelsiz bireylerin mutluluğu gözlerinden okundu. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte etkinliğe hazırlanan engelli ekibin gösterileri ise programa renk kattı. Büyükşehir, engelli sporcuları da unutmadı. Avrupa ve dünya çapında başarılar elde eden sporcuların başarı görüntüleri ekrana yansıtıldı. Video gösterimi sonrası sahneye davet edilen sporculara özel hediyeler takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "El sanatları, müzik, resim gibi farklı alanlarda düzenlediğimiz kurslarda, katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal çevrelerini genişletme fırsatı buluyorlar. Şehrin 5 farklı noktasında kurulan Sosyal Gelişim Merkezlerimiz, engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve topluma entegre olmalarına destek veren önemli bir merkez olarak çalışmalarına devam ediyor" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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