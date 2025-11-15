Şair Kadınlar 'Başka' Adlı Şiir Seçkisi İçin Mersin'de Buluştu

(MERSİN) - Şair Hicran Aslan'ın "Başka" adlı şiir seçkisi kitabında yer verdiği kadınlar Mersin'de bir araya geldi.

Şair Hicran Aslan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı yaş gruplarından 73 şair kadının şiirlerini Klaros Yayınları'ndan "Başka-Şair Kadınlar Şiir Seçkisi"nde topladı.

Seçkide şiirleri yer alan şair kadınlardan bir kısmı, Güneyaz Edebiyat Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Kadınlar etkinlikte kitaptaki şiirleri seslendirdi.

"Çok iyi şiir yazıp da kitabı olmayanlar da bu seçkide"

Şair Hicran Aslan, "Şair Kadınlar Şiir Seçkisi" projesine şair kadınların dile, şiire bakışlarını ve getirdiği yenilikleri öğrenebilmek, bu alanda somut veriler edinebilmek için başladıklarını söyledi.

Aslan, şunları kaydetti:

"73 şair arkadaşım var. Her birinin kendi seçtikleri bir şiirle yer aldıkları bir seçki. Bunu da özellikle istedim. Benim seçtiğim şiirle değil, kendilerinin okunmasını ve tanınmasını istedikleri şiirle olmalarını istedim. Kitabı olmayan arkadaşlarım da var. Çok iyi yazıp kitap çıkarmayan arkadaşlarım da var. Onların şiirleri de olsun istedim. Çünkü kitabı olmayıp çok çok iyi şiirler yazan kişilerin de olduğu görülsün istedim. Türkçe şiir ve şair kadınlar son dönemde bir atak yaptı. Ben zaten şiirdeki o yeniliklerin görülmesini çok istediğim için böyle bir projeye giriştim."

"Kadın olarak varız, var olacağız"

Seçkide bir eseri yer alan Rabia Çelik Çadırcı, "Kadın olarak varız, var olacağız" ifadelerini kullandı.

Seçkiye Kürtçe bir eserle katkı vermesi için çağrı alan ancak bazı teknik sebeplerle seçkide şiiri yer alamayan Gülhan Bişeng de etkinliğe katılarak Kürtçe şiirini okudu.