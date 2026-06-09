Şahinbey’de 06.06.2026 yoğunluğu: 106 çift aynı gün dünyaevine girdi

Türkiye’nin en fazla nikâh kıyan belediyesi olarak dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, 06.06.2026 tarihinde yine kırılması güç bir rekora imza attı. Hayatlarının en özel gününü anlamlı bir tarihle taçlandırmak isteyen 106 çift, aylar öncesinden aldıkları randevularla aynı gün dünyaevine girdi. Şahinbey Belediyesi, yoğun başvuruya rağmen tüm hazırlıklarını eksiksiz tamamlayarak çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında oldu. Gün boyunca devam eden nikâh törenlerinde heyecan ve mutluluk bir arada yaşanırken, aileler ve davetliler de genç çiftlerin sevincine ortak oldu.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU ÇİFTLERİN EN MUTLU GÜNÜNDE YANLARINDA OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu özel günde genç çiftleri yalnız bırakmayarak nikâh törenlerine katıldı. Çiftlerin nikâhlarını kıyan Başkan Tahmazoğlu, evlilik yolunda ilk adımı atan gençlerle yakından ilgilenerek mutluluklarını paylaştı. Nikâh törenleri sırasında çiftlerle sohbet eden Tahmazoğlu, evliliğin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek yeni kurulan yuvaların önemine dikkat çekti. Gün boyunca süren törenlerde duygusal ve renkli anlar yaşanırken, çiftler unutulmaz bir tarihte evlenmenin heyecanını yaşadı.