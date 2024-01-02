Şahinbey Belediyesi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

2024 yılının ilk meclis toplantısının birinci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 16 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 6'sı Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Kırsal Kalkınma Komisyonuna havale edilirken, 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. Gündem dışı 1 madde ise oy birliği ile gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Denetim komisyonu seçildi

Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Şahinbey Belediyesinin, 2024 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Hilmi Öztürk, İsrafil Yeşiltaş, Özkan Alpaslan, İbrahim Halil Yayla, Yılmaz Kireç Denetim Komisyon Üyeliğine seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 05 Ocak 2024 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP