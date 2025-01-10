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Sağlık Çalışanlarından İş Bırakma Eylemi: İzin Verilmeyen Basın Açıklaması

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Eskişehir'de sağlık çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı iş bırakma eylemi gerçekleştirirken, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde basın açıklaması yapmalarına izin verilmedi. Sağlık çalışanları, ağır iş yükü ve yetersiz personel nedeniyle tepkilerini dile getirdiler.

(ESKİŞEHİR) - Sağlık çalışanlarının, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı başlattıkları iş bırakma eylemi nedeniyle Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapmak istedikleri basın açıklamasına izin verilmedi. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Karalar, "Şehir hastanelerinin şirketlerine vergilerimizi oluk oluk aktarıyorsunuz. Bu nedenle personel alamıyorsunuz. Çalışanlar ağır iş yükü altında tükenmiş durumda" dedi.

Sağlık çalışanlarının Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı tepkileri sürüyor. Eskişehir Bilecik Tabip Odası, SES Eskişehir Şubesi, Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Birlik Dayanışma Sendikası Eskişehir Temsilciliği, Genel Sağlık İş Sendikası Eskişehir ve Bilecik Temsilcilikleri ve Hekim-Birliği Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından iş bırakma eyleminin son gününde İsmet İnönü Caddesi'nden Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüyüş yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde açıklama yapmak isteyen sağlıkçılarla emniyet görevlileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine sağlık emekçileri, bahçe kapısı önünde açıklama yaptı.

"Sorunları biz yaşıyoruz, çözümünü de biz biliyoruz"

Bilecik Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bülent Karalar yaptığı açıklamada, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün süreyle iş bırakma eylemi kararı alındığını belirtti. Eylemin son gününde, kasım ve aralık aylarından sonra üçüncü kez İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandıklarını hatırlatan Karalar, şunları söyledi:

"Bizler buradan Sağlık Bakanlığı'na artık son kez seslenmiş olmayı diliyoruz.  Hastalanan yurttaşlarımızın başına nelerin geldiğini gayet iyi bildiğinize eminiz. Bir kez daha söyleyelim, hastalarımız randevu bulamıyorlar. Hastanelerde yatak bulamıyorlar. İlaç bulamıyorlar. Bulurlarsa katkı katılım payı adı altında öyle büyük paralar istiyorsunuz ki bu kez ilaçları alamıyorlar. Doğru teşhisi zorlaştıran her türlü şartlarda sağlık emekçileri hizmet vermeye çalışıyor. Şehir hastanelerinin şirketlerine sizin deyişinizle müşteri gitsin diye devlet hastanelerimizi kapattınız, yıktınız. Hastalarımız şehrin dışındaki şirket hastanelerine gidemiyorlar. Hastaneleriniz içi boş ve kira bedeli çok olsun diye yapılan dev koridorlardan oluşmaktadır. Büyük zorluklarla hekime ulaşanlara da 3-5 dakikada tüm tıbbi ilkelere aykırı olarak öylesine bakılmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla gerçek anlamda bir sağlık hizmeti alamıyorlar. Şehir hastanelerinin şirketlerine vergilerimizi oluk oluk aktarıyorsunuz. Bu nedenle personel alamıyorsunuz. Çalışanlar ağır iş yükü altında tükenmiş durumdalar. Bizler vergilerimizi nereye harcadığınızı açıklamanız için de buradayız."

Sağlık Çalışanlarından İş Bırakma Eylemi: İzin Verilmeyen Basın Açıklaması
Kaynak: ANKA / Yerel
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