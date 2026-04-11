Bakan Memişoğlu: "Gökbey Ambulans Helikopterlerimiz Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin en somut göstergesidir"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu : "Sağlık Bakanlığımız ve savunma sanayimizin güç birliği ile yerli olarak geliştirdiğimiz, Gökbey Ambulans Helikopterlerimiz, kalp akciğer pompası, solunum cihazları, OED (Kalp ritim ilk yardım) cihazları, mobil röntgen cihazları ve hasta başı monitörlerimiz, Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin en somut göstergeleridir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da düzenlenen 2.Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi'nde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu ile programa BAYKAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Cansağlığı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, akademisyenler, hekimler üniversite öğrencileri, ile çok sayıda davetli katıldı.

"Bugün yerli ve milli teknolojilerimizle, yapay zeka destekli sistemlerimizle dünya ile yarışıyoruz"

Konuşmasında genç öğrenci hekimlere seslenen Bakan Memişoğlu, "Hekimliğin özü, engin mesleki donanımı şefkat ve vicdanla harmanlamaktır. Edindiğiniz mesleki bilgiler; hastanızın gözündeki umudu anlayan, merhametli bir bakışla taçlandığında şifaya dönüşür. Bugün yerli ve milli teknolojilerimizle, yapay zeka destekli sistemlerimizle dünya ile yarışıyoruz. Ancak en gelişmiş cihaz, en ileri teknoloji bile, bir hekimin hastasına gösterdiği merhametin, bir çift samimi sözündeki sıcaklığın ve şefkatin yerini tutamaz. Hiçbir yapay zeka bu samimiyeti kopyalayamaz.

Ülkemizde eğitim veren 127 tıp fakültemizdeki 129 bin 559 kıymetli evladımız ve şifa ordumuza yakın zamanda katılan 16 bin 671 genç meslektaşımız, bu bayrağı yarınlara taşıyacak en büyük teminatımızdır" ifadelerini kullandı.

"Gökbey Ambulans Helikopterlerimiz Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin en somut göstergesidir"

Gökbey ambulans helikopterinin gökyüzü ile buluştuğunu hatırlatan bakan Memişoğlu, "Gökbey Ambulans Helikopterlerimiz, kalp akciğer pompası, solunum cihazları, OED cihazları, mobil röntgen cihazları ve hasta başı monitörlerimiz, Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin en somut göstergeleridir. Tıp dünyası artık sadece "tedavi eden" değil; veriyi kullanarak "öngören" ve hastaya özel "kişiselleştirilmiş" hizmetler sunan bir yapıya evrilmiştir. Bizler de Sağlık Bakanlığı olarak, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modelimiz kapsamında bu küresel dönüşümü sağlık ekosistemimizin merkezine aldık. Bu vizyon doğrultusunda Bakanlığımızın inovasyon gücü TÜSEB koordinasyonunda dev bir ekosistem kuruyoruz. Bugün Türkiye, kanserle mücadelede çığır açan CAR-T hücre tedavisini kamu bünyesinde yerli imkanlarla üretebilen; hastanın kendi hücresini laboratuvarda şifaya dönüştürebilen bir ülkedir" şeklinde konuştu.

"Ar- Ge çalışmalarımız kapsamında 6 senelik akciğer risk skorlarını tahmin edebilecek bir noktaya geliyoruz"

Programda konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Cansağlığı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi projesi kapsamında sağlık alanında yapılan çalışmaları örnek göstererek, "Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında Sivil Modeliyle 6 senelik akciğer risk skorlarını tahmin edebilecek bir noktaya geliyoruz. Bu projeyi Sağlık Bakanlığımız ile ortak yürütüyoruz. Şu anda pilot hastanelerde Ar-Ge çalışmalarımız aktif olarak ilerliyor, günde yaklaşık 200 hastanın görüntüsü işleniyor, şimdiye kadar da 7 bin hastaya ulaşıldı. Dünyanın en güçlü sağlık sistemlerinden birime sahibiz. Ülkemizde büyük ve güçlü bir ver kaynağı var hedefimiz bu veri kaynağı sayesinde 2026 yılında en az 100 bin kişilik havuzdan elde edilen verilerle Sivil Modeli üzerinde dünyanın en büyük validasyon çalışmasını yayınlamak" dedi

Genç hekimlere çağrıda bulunan Bayraktar, "Artık sadece tıp öğrenmek yetmiyor, yeni nesil hekimlerin mutlaka mühendislik formasyonuna da sahip olmak gerekiyor. Geleceğin tıbbında algoritmayı anlamayan, veriyi yorumlayamayan hekim eksik kalacak, sizler yapay zeka modellerini eğitecek, da Vinci benzeri robotik cerrahi sistemleri üretecek ve veriyle teşhis koyacaksınız. Birileri ileri tekniğin gücünü kullanıp insanlığı köleleştirmek tahakküm altına alma adına, her yeri yangın yerine çevirmeye dünyayı tüm kurumlarıyla yıkıp, insanlığı yok ederken; Sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik ve adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı