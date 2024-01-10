Safranbolu'da Yılbaşı Panayırı Düzenlendi

Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğinde 28-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Tarihi Çarşı Han Arkası bölgesinde düzenlenen yılbaşı panayırının ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, panayır esnafı ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da doğa, tarih ve kültür turizminin yanına yeni bir nefes kazandırmaya çalışan Safranbolu Belediyesi yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sürecinin ardından 28-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yılbaşı panayırı düzenledi. Panayırda Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan stantlar esnafa ücretsiz olarak verildi. 30 stantta hediyelik eşya, 12 stantta da gıda ürünlerinin satıldığı Yılbaşı Panayırı, Han Arkası'nda bulunan işletmelerin de satışlarını artırdı. Yaklaşık 4 gün boyunca saat sınırlaması olmadan düzenlenen Yılbaşı Panayırını yerli ve yabancı binlerce kişi ziyaret etti. Düzenlenen organizasyon dolayısı ile turlarının istikametini Yılbaşı Panayırına çeviren turizmciler de çok sayıda turist kafilesini Safranbolu'ya getirdi.

Panayırın ardından esnafla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapan ve yeni fikirler konusunda istişarelerde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Biz Safranbolu'da ilk defa Yılbaşı Panayırı düzenledik. Panayırda asıl amacımız dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar içerisinde esnaflarımızın bir müddet de olsa rahat nefes almasını sağlamak ve Safranbolu turizmini 12 aya çıkarmak. İlk defa olmasına rağmen bunu başardığımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda üzerine kat ve kat koyarak adından sıkça söz ettiren bir organizasyon halini alacak gibi görünüyor ki 4 günlük süreçte yerli, yabancı ve turlar vasıtası ile binlerce kişiye es sahipliği yaptık. Esnaflarımızla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek de gelecek zaman diliminde yılbaşı panayırına yeni alternatifler, ilaveler konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Desteklerini esirgemeyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner'e, başvuruları açtığımız ilk andan itibaren yoğun ilgi gösteren ve stantlarında kaliteli bir hizmeti halka sunan esnaflarımıza ve tabiki mesai arkadaşlarıma bu süreçte gösterdikleri özveriden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum."

Safranbolu tarihinde hiçbir yılbaşında bu kadar kalabalığı bir arada görmediklerini ve güzel kazançlar elde ettiklerini belirten esnaf da Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teşekkürlerini iletti.