Bu okulda manav var, görevli yok

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir lisede dürüstlük, güven ve sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla "Güven Manavı" uygulaması hayata geçirildi.

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nde Okulun Değerler Kulübü tarafından başlatılan uygulama kapsamında okul içerisine kurulan manavda herhangi bir görevli bulunmuyor. Öğrenciler, almak istedikleri meyveleri kendileri seçerek, ücretini belirtilen sepete bırakıp alışverişlerini gerçekleştiriyor. Uygulama sayesinde öğrenciler, dış denetim olmadan doğru olanı yapma sorumluluğunu üstlenirken, öz denetim ve sorumluluk bilinci kazanıyor.

Öğrencilerden Eray Altay, öğrencilerin uygun fiyatlı meyve ihtiyaçlarını manavdan karşıladığını aktararak, uygulama ile birbirine güvenen bir toplum inşa edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediklerini belirten Okul Müdürü Nurullah Girişen ise, "Öğrencilerimizin vicdanlı, dürüst ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini en az ders başarısı kadar önemsemekteyiz" dedi.

Girişen, "Bu anlayışla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli erdem değer eylem çerçevesinde ve Valimizin himayelerinde Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında Değerler Kulübümüz tarafından hayata geçirilen 'Güven Manavı', öğrencilerimize denetim olmadan doğru olanı yapabilme ve özdenetim bilinci kazandırmayı amaçlayan kıymetli bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin uygulama sayesinde dürüstlük, güven, kul hakkı, emanete sahip çıkma gibi değerleri yaşayarak öğrendiklerini söyleyen Girişen, "Temennimiz uygulamamızın sürdürülebilir olması ve amacına uygun dönütler sağlaması. Bu vesileyle başta Değerler Kulübü Öğretmenimiz Hamide Karayakalı olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KARABÜK