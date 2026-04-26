S.S. Anzer Çiçekli 1 Kooperatifi Başkanı Yılmaz, "Piyasada Anzer Balı Etiketli Çok Sayıda Sahte Bal Satılıyor"

(RİZE) - S.S. Anzer Çiçekli 1 Kooperatifi Başkanı İshak Yılmaz, "Piyasada Anzer balı etiketli çok sayıda sahte bal satılıyor. Bu satıcılar şimdi de sahte coğrafi işaret patentleriyle tüketiciyi kandırıyor" dedi.

Dünyanın en değerli balları arasında gösterilen ve coğrafi işaretle koruma altına alınan Anzer balında sahtecilik iddiaları büyüyor. Piyasada "Anzer" etiketiyle satılan ürünlerin önemli bölümünün sahte olduğunu belirten üretici temsilcileri, artık yalnızca balın değil, coğrafi işaret ve patent unsurlarının da taklit edildiğine dikkati çekti.

S.S. Anzer Çiçekli 1 Kooperatifi Başkanı İshak Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Piyasada Anzer balı etiketli çok sayıda sahte bal satılıyor. Bu satıcılar şimdi de sahte coğrafi işaret patentleriyle tüketiciyi kandırıyor, Anzer'de 18 ton gerçek Anzer balı çıkmasına karşın piyasada 200 tonun üzerinde Anzer balı bulunuyor" dedi.

"Rize'de bazı kuyumcular Anzer balı satıyor"

İshak Yılmaz, şunları söyledi:

"Anzer balıyla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Coğrafi işaretin sahte etiketleri yapılmış. Bunlar tamamen sahte. Trabzon'dan gelenler var, Almanya'dan gelen sahte coğrafi işaretler var. Hatta Almanya'dan gelen bu sahte etiketleri Rize'den bazı kuyumcular gönderiyor. Antalya'da da sahte coğrafi işaretli ürünler bulunuyor. Maalesef markamız bu duruma düştü. Gerçek, orijinal Anzer balında özel kodlar ve bal sorgulama sistemleri vardır. Bu sistemler çok önemlidir ve özel bir patente sahiptir. Bazı kişiler Anzer ibaresini kullanarak balı çok yüksek fiyatlara satıyor. Örneğin biri kilosunu 67 bin liradan satıyor. Bu şekilde birçok kişi köyümüzün ismini kullanarak bal satıyor."

Ürünlerin üzerinde 'Rize Çiçekliköy yöresinde derlenmiştir' yazıyor ama üretim yeri İstanbul görünüyor. Biz bu konuda yalnız kaldık. Anzer'de 12 kooperatif var ama bir araya gelip çözüm üretemiyoruz. Bu sorunları birlikte çözmemiz gerekiyor. Herkesi mücadeleye çağırıyorum. Bu çok önemli bir konu. Eğer medyada bu durum yayılırsa, tüketiciler balı aldıklarında coğrafi işareti kontrol eder. Bu bilinç çok önemli. Ayrıca bakanlıklarda ve savcılıklarda şikayet hatları oluşturulmalı. Çok sayıda şikayet olursa bu sahte ürünlerin önüne geçilebilir. Ancak şu an hukuki süreçlerde yeterli ilerleme sağlanamıyor. Kanunlarda boşluklar var. Bazı yetkililere bu sahte ürünlerle ilgili bilgiler ulaştığı halde neden operasyon yapılmadığı soru işareti. Gerekli adımların atılmaması ciddi bir sorun."

"Rize Günleri etkinliğinde sahte Anzer balı dağıtıldı"

Diyarbakır ve Ankara'da yapılan Rize günlerinde muhtarın bürokratlara sahte Anzer balı dağıttığını öne süren Yılmaz, "Anzer'de yapılan bir şenlikte bile Anzer ibareli sahte ballar satıldı. Üstelik bu durum herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Bu kabul edilemez. Türk Patent'ten alınmış Anzer ibareli her bal gerçek değildir. Gerçek Anzer balında coğrafi işaret, özel kodlar ve sorgulama sistemi bulunur. Sahte coğrafi işaret etiketleri Türkiye'nin her yerinde yayılmış durumda. 81 ilin neredeyse tamamında bu ürünler var. Antalya'da da var, yurt dışında da var. Bu sorunu nasıl çözeceğimiz büyük bir soru.

Anzer'den toplamda yaklaşık 18 ton bal üretilmişken, Türkiye genelinde 200 tona yakın Anzer balı satıldığı iddia ediliyor. Bu mümkün değil. Her mağazada, her ilçede Anzer balı bulunması gerçekçi değil. Bu kadar üretim yok.Kooperatif olarak 2025 yılı stoklarımız tükenmiş durumda ama piyasada hala ürünler satılmaya devam ediyor. Bu da sahteciliğin açık bir göstergesidir. Diyarbakır'da Gastronomi etkinliklerinde bile 'Anzer' ibareli sahte ballar gerçekmiş gibi satıldı. Bu durum bazı yetkililerin bilgisi dahilinde olmasına rağmen müdahale edilmedi."

Gerçek Anzer balının belirli güvenlik unsurları taşıdığını vurgulayan Yılmaz, orijinal ürünlerin mühürlü kavanozlarda satıldığını belirtti.

Yılmaz, gerçek Anzer balına ilişkin, "Kavanoz üzerinde resmi coğrafi işaret logosu bulunmalı. Kooperatif adı açık şekilde yazılı olmalı. Ürünlerde özel seri numarası yer almalı, karekod sistemi üzerinden doğrulama yapılabilmeli" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA