Rüzgârın devirdiği polis çelengini genç yerine koydu

Erzurum'un Horasan ilçesinde, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen anma programının ardından yaşanan bir an, törenden geriye en dikkat çekici görüntü olarak kaldı.

Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önüne, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bırakılan çelenk, program sonrası etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle devrilerek yere düştü. Tören alanının boşalmasının ardından bölgeden geçen 12-13 yaşlarındaki bir genç, yere düşen çelengi fark etti.

Herhangi bir yönlendirme olmadan harekete geçen genç, çelengi yerden kaldırarak özenle yeniden anıtın önüne yerleştirdi. Sergilediği bu duyarlı davranış, çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede yayılmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcıdan olumlu yorum geldi.

Vatandaşlar, bu davranışın Polis Haftası'nın anlam ve önemine yakıştığını belirterek, "Genç yaşına rağmen gösterdiği saygı ve sorumluluk bilinci örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

Horasan'da yaşanan bu olay, toplumsal değerlerin yalnızca törenlerle değil, bireysel farkındalık ve içten davranışlarla da yaşatıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

