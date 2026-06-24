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Gürcistan Başbakanı: Ülkede Tek Bir Yasadışı Göçmen Kalmamasını Hedefliyoruz

Gürcistan Başbakanı: Ülkede Tek Bir Yasadışı Göçmen Kalmamasını Hedefliyoruz
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, rekor sayıda sınır dışı işleminin ardından ülkede hiçbir yasadışı göçmen bırakmamayı hedeflediklerini açıkladı. Son bir yılda önceki 10 yılın toplamından daha fazla yasadışı göçmen sınır dışı edildi.

TİFLİS, 24 Haziran (Xinhua) -- Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, rekor sayıdaki sınır dışı işlemlerinin ardından ülkede tek bir yasadışı göçmenin dahi kalmamasını hedeflediklerini söyledi.

Kobakhidze salı günü düzenlediği basın toplantısında, göç kontrolünü güçlendirmeye yönelik yoğun çabalarına dikkat çekerek, son bir yılda, önceki 10 yılın toplamından daha fazla yasadışı göçmeni sınır dışı ettiklerini belirtti.

Gürcistan Başbakanı, elde ettikleri sonuçları göç birimini güçlendirme çabaları dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı'nın kurumsal reformlarına ve politikalarına bağladı.

Gürcistan'da halihazırda yaklaşık 20.000 yasadışı göçmen bulunduğunu ifade eden Kobakhidze, yetkililerin bu sayıyı azaltmak için aktif tedbirler almayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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