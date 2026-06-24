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ABD'de arı kovanlarını taşıyan kamyon devrildi: 24 milyon arı etrafa dağıldı

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ABD'nin Texas eyaletinde 400 kovan taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu yaklaşık 24 milyon bal arısı bölgeye yayıldı. Olayda yaralanan olmazken, yetkililer bölge sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Orange County'de 400 kovan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 24 milyon arı etrafa dağıldı.

ABD'nin Texas eyaletinde pazar günü dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Orange County'deki kazada 400 adet kovanı taşıyan bir kamyonun römorku devrildi. Kazanın ardından yaklaşık 24 milyon bal arısı bölgeye yayıldı. Olayda herhangi bir arı sokması veya ciddi yaralanma vakası bildirilmedi.

Orange County Acil Durum Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısı yapılarak, "Lütfen içeride kalın. Arı kovanları taşıyan 18 tekerlekli araç devrildi. Bölgede yoğun arı varlığı bulunuyor" denildi.

Acil durum yetkilileri, kazanın ardından bölgede yolları trafiğe kapattı. Ekipler, römorku boşaltarak, mümkün olduğunca çok kovanı kurtarmak için çalışma başlattı. Arıların bölgeden tamamen temizlenmesinin zaman alacağı aktarıldı. Yetkililer kovanların sahibini ise henüz tespit edemedi. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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