Sivas’ta dev keşif: Muhtarın bulduğu 20 kiloluk mantar şaşırttı
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir köy muhtarının doğa yürüyüşü sırasında bulduğu dev mantar, görenleri hayrete düşürdü. Tek parça halinde tam 20 kilogram gelen mantar, kısa sürede tüm köyün ilgi odağı oldu.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Subaşı Köyü Muhtarı Ferhat Meran, rutin doğa yürüyüşünü gerçekleştirmek üzere köy kırsalına çıktı. Ancak arazide ilerlerken karşılaştığı manzara karşısında gözlerine inanamadı. Meran, doğada kendi kendine yetişen ve tek parça halinde tam 20 kilogram ağırlığa ulaşan devasa bir mantar keşfetti.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Kırsal alanda bulduğu bu dev mantarı büyük bir çabayla köye getiren muhtar Ferhat Meran, keşfini köylülerle paylaştı. Kısa sürede köy meydanında toplanan vatandaşlar, adeta bir kaya parçasını andıran mantarı şaşkınlıkla inceledi.
SON YILLARIN REKOR BÜYÜKLÜĞÜ
Bölge halkı, iklim şartlarına bağlı olarak nadiren büyük mantarlarla karşılaştıklarını ancak bu büyüklükte ve ağırlıkta bir mantarı ilk kez gördüklerini belirtti. 20 kiloluk dev mantar, bölgede son yıllarda kayda geçen en büyük mantar olarak değerlendiriliyor.