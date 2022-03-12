Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi, İstanbul Boğazı'na ulaştı - Haberler

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Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi, İstanbul Boğazı'na ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Altunbaş - Yerel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinin ardından yola çıkan ayçiçek yağı gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı. 6 bin 99 ton ayçiçek yağını taşıyan geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL (İHA) - Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

Rusya'da 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi, İstanbul Boğazı'na ulaştı

01.30.'DA İSTANBUL'A GELDİ

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30'da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Rusya'da 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi, İstanbul Boğazı'na ulaştı

ÇANAKKALE'YE DOĞRU YOL ALDI

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi'nden geçip Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Yerel

İstanbul Boğazı, İstanbul, Rusya, Gemi, Yerel, Haberler

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Yorumlar (4)

Aykut Kalanoğlu:

İyi güzel ulaştı da bu yağlar vatandaşa belli kiloda kayıtlı satılsın market market gezip en az 10 teneke 18 er kilo yağ alanları biliyorum kimse inkâr etmesin dilerim ALLAH gözlerini yağlarla doyurur yağ kusturur aç gözlülere ! diğer insanları da düşünün !

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Sana Ned :

Rezillik diz boyu... Türkiye bir ayçiçek ülkesi iken savaş içinde bulunan Rusya dan ayçiçek yağı ithal ediliyor...

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Ømer Cinar:

Turkiyedeki aycicek kimin tekelinde ? siyaset icin 2dir yag sorunu var diyen sehite kufur eden iyi partili lutfu turkkan olmasin ? bu alim onun gibileri yuzunden yapildi.

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