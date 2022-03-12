Rusya'dan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi, İstanbul Boğazı'na ulaştı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinin ardından yola çıkan ayçiçek yağı gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı. 6 bin 99 ton ayçiçek yağını taşıyan geminin 15 Mart'ta Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor.
İSTANBUL (İHA) - Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.
01.30.'DA İSTANBUL'A GELDİ
Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30'da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.
ÇANAKKALE'YE DOĞRU YOL ALDI
Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi'nden geçip Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022